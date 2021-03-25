HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurdu

Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurdu

25.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen H.A.

Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurdu

Çankırı’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen H.A. ve S.K., Dedeler Köprüsü mevkisinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken S.K. yanında bulundurduğu tüfek ile H.A.’ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Bambaşka güzellik: Toros Dağları'nın bir de altını görünBambaşka güzellik: Toros Dağları'nın bir de altını görün
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapan artık yandı! Vali duyurdu: Ceza geliyor

Sosyal medyada maskesiz paylaşım yapana ceza geliyor

İmamoğlu duyurdu! Kirazlı-Halkalı metrosunun yapımı yeniden başlıyor

'İstanbul’a hayırlı olsun' diyerek duyurdu!

Toros Dağları'nın en gizemli noktası: Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları

Bambaşka güzellik: Toros Dağları'nın bir de altını görün

Bursa'da sokak ortasında mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Kaya kimdir? Sosyal medya ayağa kalktı

Fırat Delikanlı yakalandı!

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.