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Husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 07:57 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Narlıdere ilçesinde tartıştığı T.P.

Husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Narlıdere ilçesinde tartıştığı T.P. tarafından tabancayla vurulan N.S. ağır yaralandı.
Olay, saat 04.00 sırlarında Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak’ta meydana geldi. Borç alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları belirtilen T.P. ile N.S. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.P. yanındaki tabancayı çekip, N.S.’ye ateş etti. Göğsüne 3 mermi isabet eden N.S. kanlar içerisinde yere yığılırken, T.P. ise kaçtı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştığı belirtilen bir doktor, silah seslerini duyunca polis ve sağlık ekiplerine haber verip, evden çıkarak N.S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. N.S., gelen ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.S.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
T.P. bir süre sonra, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Gelen polislere teslim olan T.P., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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