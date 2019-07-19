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Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 23:52 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Soner D., aralarında husumet bulunan Ahmet K.'yı tüfekle vurarak yaraladı.

Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Soner D., aralarında husumet bulunan Ahmet K.'yı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ahmet K. ile Soner D., kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Soner D. evden aldığı tüfekle Ahmet K.'ya ateş etti. Kanlar içinde yığılan Ahmet K.'yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olay sonrası otomobille kaçan Soner D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladıHusumetlisini tüfekle vurarak yaraladıHusumetlisini tüfekle vurarak yaraladıHusumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

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