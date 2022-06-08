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Husumetlisini vurmak istediler, misafiri vurdular!

08.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karatay ilçesinde husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenleyen iki kardeş, iş yerinde misafir olarak bulunan kişiyi vurdu. Vurulan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri saldırgan iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetlisini vurmak istediler, misafiri vurdular!

Konya’da iki kardeşin aralarında husumet bulunan kişinin iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda, iş yerinde misafir olarak bulunan bir kişi kafasından yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak üzerinde bulunan bir terzinin deposunda meydana geldi. İsmail G. ile kardeşi Ümit G. iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan sokak üzerinde terzilik yapan Mehmet Akif T.’yi vurmak için iş yerine geldi.

MİSAFİRİ VURDULAR

İki kardeş yanlarında bulunan av tüfeği ile rastgele iş yerine ateş açtı. Bu sırada açılan ateş sonucu iş yerine misafirliğe gelen Sabri T. (50) kafasından yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kafasından yaralanan Sabri T. vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabri T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı
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