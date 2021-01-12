HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Husumetlisinin işyerinde havaya sıkınca yakayı ele verdi

Husumetlisinin işyerinde havaya sıkınca yakayı ele verdi

12.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Husumetlisinin işyerinde havaya sıkınca yakayı ele verdi

Tekirdağ’da 32 suç kaydı bulunan şüpheli, husumetlisinin işyerinin önünde havaya ateş açınca yakayı ele verdi.Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçesinde R.Y.

Tekirdağ’da 32 suç kaydı bulunan şüpheli, husumetlisinin işyerinin önünde havaya ateş açınca yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçesinde R.Y. husumet beslediği M.N.K. ve oğlu S.K.’ye ait işyerine gelerek silahla havaya sıktı. Havaya ateş eden R.Y. daha sonra olay yerinde uzaklaşarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden polis ekipler, olay yeri ve çevresinde boş kovanlarına rastladı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olaya ilişkin incelemelerini derinleştirdi. Polisin araştırmaları netice verirken, 32 adet suç kaydı bulunan R.Y.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokaklar göle döndüŞiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokaklar göle döndü
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

Yılmaz Büyükerşen'in eşinin kaçak yapıldığı iddia edilen evi havadan görüntülendi

Sultanahmet ve Suruç saldırılarından aranan terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarından aranıyordu!

Bakan Ersoy duyurdu: Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir

Bakan Ersoy duyurdu: Etkinlikler Mart ayı itibariyle başlayabilir

FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon

Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü

Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokaklar göle döndü

Dev yolcu gemisinin yarı gövdesi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Boğaz'da heyecanlı anlar: Dev geminin yarısı böyle geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.