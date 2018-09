Husumetlisinin kızını kaçırdığını iddia etti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR merkez Kayış köyünde oturan Ramazan Y. (54), husumetli olduğu aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızı Yurtseven Y.'den (17) 29 gündür haber alamadığını belirterek, "Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran şahsın da kanuni cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Burdur merkez Kayış köyünde oturan Ramazan Y., 13 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında annesinin arkasından 'Hayvanlara bakmak için ahıra gidiyorum' diyen kızı Yurtseven Y.'den bir daha haber alamadığını söyledi. Ramazan Y., "Şu zamana kadar ölü mü diri mi haberimiz yok. Kızımı kaçıran kişi belli. Kendi köyümüzden A.B. Ailesi köy muhtarı aracılığıyla bana 30 bin lira teklif etti. Ben sığır satmıyorum. Ben kızımı arıyorum. Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran kişinin de kanuni cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Kızını kaçırdığını öne sürdüğü kişiyle aralarında daha önceden husumet olduğunu kaydeden Ramazan Y., "Bu yüzden kızımı kaçırdılar. Bu şahıs bana düşmanlık için kızımı kaçırdı. Benim işkence çekmemi istiyor. Kızımı kaçıran kişi daha önce de üç defa kız kaçırdı. Jandarmaya müracaat ettim. Jandarma araştırıyor. 'Bulacağız' diyorlar. Ama şu ana kadar bir şey bulunmadı. Ailesi jandarmaya 'Siz bulun' diyor. Bu çocuklar bir aydır ne yiyip ne içiyorlar? Ailesi parasını da gönderiyor. 17 yaşındaki bir çocuk bir aydır tutulmaz. Eşim şeker hastası. Sefil duruma düştük. Çocuğumu fuhuş yuvasına mı götürdü, bilmiyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

