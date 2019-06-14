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Husumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 21:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın Kestel ilçesinde, baraj kenarında bir arkadaşı ile alkol alan İsmail T.

Husumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Kestel ilçesinde, baraj kenarında bir arkadaşı ile alkol alan İsmail T. (24), husumetlisi Remzi Ç. (30) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Babasultan Barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail T., bir arkadaşı ile birlikte baraj kenarına giderek alkol almaya başladı. Bu sırada husumetlisi olan Remzi Ç., otomobili ile baraj kenarına gelerek, belindeki tabancayla İsmail T.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden İsmail T., kanlar içinde kaldı. Yaralı genç, arkadaşı tarafından otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İsmail T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Husumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandıHusumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandıHusumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandı

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