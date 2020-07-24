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Hutbede kılıç geleneği nedir? Ayasofya Cami açılışındaki hutbede kılıç ne anlama gelir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

86 sene sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’deki ilk hutbe kılıç geleneği ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından irad edildi. Hutbede kılıç geleneği herkes tarafından merak edilmeye başladı. Osmanlı döneminden kalan hutbede kılıç geleneği nedir? İşte Ayasofya kılıç ile hutbe konusunda tüm detaylar…

Hutbede kılıç geleneği nedir? Ayasofya Cami açılışındaki hutbede kılıç ne anlama gelir?

Gündemin en önemli konularından olan Ayasofya Camii’nin 86 sene sonra yeniden ibadete açılması hem yurt içinde hem de yurt dışında konuşuluyor. Açılış hutbede kılıç geleneği ile de dikkat çekti. Ayasofya kılıç en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya Camii’deki ilk hutbe kılıç geleneği ile irad edildi. Şimdi, hutbede kılıç tutmak ve Ayasofya kılıç geleneği konuları araştırılıyor. Peki, hutbede kılıç ne anlama gelir? İşte detaylar…

Hutbede kılıç geleneği nedir?

Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı Eski Camii’de cuma hutbeleri kılıç ile veriliyor. Kılıç geleneği nedir konusu merak ediliyor. Türk tarihi için kuşanmanın öneminin büyük olduğu biliniyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nda kılıç geleneği çok daha özel bir yere sahip. Padişahlar için kılıç kuşanma merasimleri, yönetiminin devralınması ve hükümdarlığın ilan edilmesi anlamına geliyor.

Hutbede kılıç anlamı da özel bir yere sahip. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu zamanında hükümranlık olarak görülen kılıç kuşanma merasimleri belirli zamanlarda camilerde yapılıyordu. Hutbede kılıç geleneği ile merasim yapılan camilerden bir tanesi de Osmanlı’ya başkentlik eden Edirne’de bulunan Eski Camii. Bu kılıç geleneği kuşanma anlamının dışında uzun süredir sembolik şekilde Eski Camii’de yaşatılıyor. Özellikle bayram namazlarında ve Cuma günlerinde hutbeye kılıç ile çıkılıyor. Ayasofya kılıç geleneği bu kez açılışta yaşandı.

Erbaş’tan Ayasofya Cami kılıçla hutbe açıklaması

Ayasofya kılıç hutbesi sonrası gazeteciler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Ayasofya kılıç ile hutbe konusunda sorular sordu. Erbaş, hutbede kılıç tutmak ile ilgili bunun fethin sembolü olan camilerde gelenek olduğunu belirtti. 481 sene kesintisiz kılıçla çıkılan bu geleneğin bundan sonra da devam ettirileceğini belirtti. Ali Erbaş, Fethin nişanesi, Fatih’in emaneti başlıklı hutbeyi okumak için minbere kılıç ile çıktı.

Eski Cami’de hutbede kılıç taşımanın çeşitli mesajları da bulunuyor. Sağ elde tutulan kılıç, kullanma maksadını ortaya koyarken düşmana korku salmayı amaçlıyor. Hutbelerde ise kılıç sol elde tutuluyor. Bu da dosta güven verme maksadı taşıyor. Anadolu’daki farklı camilerde hutbede kılıç geleneği devam ettiriliyor. Eski Camii yanı sıra Kocaeli’deki Gazi Süleyman Paşa Cami ve Amasra’daki Fatih Camii’de de hutbede kılıç geleneği devam ettiriliyor.

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