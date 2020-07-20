MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'na son veda! İşte cenazeden fotoğraflar

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'na son veda! İşte cenazeden fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Huysuz Virjin karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran ve 87 yaşında hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede 2 gün önce hayatını kaybetmişti.

Dursunoğlu’nun ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef kaybettik” ifadelerine yer verilmişti.
b9f6b6e7-807c-4940-8871-da6191349640-660x371

Usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlandı.
seyfi-dursunoglu-660x371

Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Gülben gibi isimler de Dursunoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

4b49c3381d9236f5896fed25592ed847

Seyfi Dursunoğlu, bundan sekiz yıl önce katıldığı bir televizyon programında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakacağını açıklamıştı. Cenazede tabutun üzerindeki "Türkan Saylan'ın çocukları sizi unutmayacak" notu dikkatlerden kaçmadı.

VASİYETİ NEDEN YERİNE GETİRİLMEDİ

Dursunoğlu daha önce katıldığı bir programda "Vücudumun toprak altına konulmasını istemiyorum. Ben vücudumu kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladım. Öldükten sonra tıp okuyan arkadaşlara faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi. (DHA-Sözcü)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi
Tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlemTanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem
Ağustos ayına damga vuracak dizi ve filmlerAğustos ayına damga vuracak dizi ve filmler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan teknesinde ağır misafirlerini ağırladı

Seda Sayan teknesinde ağır misafirlerini ağırladı

Jessica Biel ve Justin Timberlake, ikinci çocuklarına kavuştu

Aldatılmıştı! Hamileliği gizliyordu doğum gerçekleşti

Merve Boluğur Alaçatı tatilinde düşman çatlatıyor

Merve Boluğur Alaçatı tatilinde düşman çatlatıyor

Şehriban Emirli'den Mehmet Aslantuğ hakkında şoke eden iddialar! 'Zorla kürtaj...'

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

Emir Sarıgül Buket Aydın'ı öperken poz vermiş! Aşkı yalanlamıştı

Öperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandı

Demi Rose tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem

Tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.