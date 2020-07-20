Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'na son veda! İşte cenazeden fotoğraflar

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede 2 gün önce hayatını kaybetmişti.

Dursunoğlu’nun ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef kaybettik” ifadelerine yer verilmişti.



Usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlandı.



Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Gülben gibi isimler de Dursunoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Seyfi Dursunoğlu, bundan sekiz yıl önce katıldığı bir televizyon programında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakacağını açıklamıştı. Cenazede tabutun üzerindeki "Türkan Saylan'ın çocukları sizi unutmayacak" notu dikkatlerden kaçmadı.

VASİYETİ NEDEN YERİNE GETİRİLMEDİ

Dursunoğlu daha önce katıldığı bir programda "Vücudumun toprak altına konulmasını istemiyorum. Ben vücudumu kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladım. Öldükten sonra tıp okuyan arkadaşlara faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce bir röportajında "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi. (DHA-Sözcü)



