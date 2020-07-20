"Huysuz Virjin" son yolculuğuna uğurlandı

"Huysuz Virjin" karakteriyle Türk televizyon ve gösteri dünyasının iki kuşağına damgasını vuran sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Dursunoğlu, Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, ünlü sanatçının KOAH hastası olduğu ve 15 gündür hastanede zatürre tedavisi gördüğü kamuoyuna duyurulmuştu.

Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında Kanal D'de Nazlı Ilıcak'ın programında yaptığı açıklamada bankadaki parasını ve evini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığnı açıklamış, ayrıca vücudunu da öldükten sonra kadavra olarak bağışladığını belirterek "Belki faydam olur diye söylüyorum. Öldüğüm zaman vücudumu toprağın altına koyacaklar, üstünü toprakla kapayacaklar. Hayır. Ben vücudumu kadavra olarak kullanılmak üzere bağışladım. Yani öldükten sonra da tıp okuyan arkadaşlarıma, çocuklarıma bir faydam olsun diye vücudumu da bağışladım" demişti.

Dursunoğlu'nun vücudunu kadavra olarak bağışlama isteğinin, vasiyetinde yazılı olarak bulunmaması nedeniyle yerine getirilemediği belirtiliyor.