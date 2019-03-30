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Huysuzlanan at, binicisini sırtından attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca'nın kortej yürüyüşünün önünde giden atlardan biri, huysuzlanarak binicisini sırtından attı.

Dündar KUNDAKÇI/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca'nın kortej yürüyüşünün önünde giden atlardan biri, huysuzlanarak binicisini sırtından attı. Bu anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Millet İttifakı İYİ Parti Göksun Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca, ilçede miting düzenledi. Partililer miting alanına mehter takımı eşliğinde giderken, kortejin önündeki üç attan biri, yüksek ses nedeniyle huysuzlanıp şaha kalktı. Yan tarafta bulunan bir kişi, atın darbelerinden kurtulurken, ismi öğrenilemeyen binici atı kontrol etmekte zorlandı. Huysuzluğu yaklaşık 2 dakika süren at, biniciyi sırtından attı. Önce binici ardından at beton zemine düştü. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, binicinin sağlık durumunun iyi oluğu belirtildi.

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