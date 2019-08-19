Hüyük Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali’nde sanat şöleni yaşandı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 15-18 Ağustos tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali’ne ünlüler akın etti. Açılışını Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in yaptığı Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali’ne, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, eski İstanbul Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "Seçim döneminde vaat ettiğimiz her şeyi halkımızın desteğiyle tek tek gerçekleştireceğiz. Hüyük halkına hizmet için geldik ve bu ilçeyi hak ettiği yere el birliğiyle taşıyacağız’’ diye konuştu. Böyle bir Festivali gerçekleştirdiklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Çiğdem, sosyal ve kültürel anlamda yapacakları çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. Çiğdem, festivale desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Konya Büyükşehir Belediyesine ve İstanbul Sinema ve Sanat Derneğine teşekkürlerini iletti.

Açılışta Niran Ünsal sahne aldı

Festivalin ilk günü sahneye çıkan ünlü sanatçı Niran Ünsal, sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Doğum günü dolayısıyla sahnede pasta kesen Niran Ünsal, "Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ederim, beni çok mutlu ettiniz. Sizin enerjiniz bana en büyük hediye’’ diye konuştu.

Festivalin ikinci gününde sahneye yakın zamanda çıkardığı “Sır” albümüyle müzikseverlerinin karşısına çıkan Ayfer Vardar çıktı. Şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Vardar, karşılaştığı ilgiden dolayı çok duygulandığını ifade etti.

Festivalin son gününde ise Ömer Faruk Bostan sevenleriyle buluştu. 7’den 70’e herkesin ezbere bildiği "Erik Dalı’’ türküsünü sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, katılımcıları coşturdu. Erhan Güleryüz ve Bayhan da festivalin en çok ilgi gören isimlerinden oldu. Nostaljik şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen usta isimler izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Sinemanın duayenleri de festivalde

Türk Sineması’nın duayen isimleri de Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali’nde sevenleriyle buluştu. Türk Sineması’nın ünlü isimleri Meral Konrat, Selçuk Özer, Mustafa Uzunyılmaz, Ahmet Mümtaz Taylan, Halil Ergün ve Cemal Toktaş Hüyük halkıyla bir araya geldi, sinema ve sanata dair merak edilenleri anlattı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü sanatçılar, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Sinema ve Sanat Derneği üyesi olan 20’nin üzerinde el sanatçısının açtığı stantlara Hüyük halkı büyük ilgi gösterdi. Sedef kakmadan keçe işlemeye, cam üflemeden cam süslemeye, baston işlemeden minyatür sanatına kadar Anadolu kültürüne ait her zanaatın stantlarda yer aldı.