Kesin olmayan sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Selahattin Gürkan, "Biz hep '31 Mart'ta Malatya'nın bayramını kutlayacağız.' demiştik ama hüzünlü bir kutlama için buradayız." dedi.

Gürkan, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunu ancak bu bayrama hüzün çöktüğünü belirtti. Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kişiyi rahmetle yad ettiğini aktaran Gürkan, "Biz hep 31 Mart'ta Malatya'nın bayramını kutlayacağız demiştik ama hüzünlü bir kutlama için buradayız. Netice itibariyle seçimin kesin sonuçlar alınmamakla birlikte bugün Malatya halkının bize gösterdiği teveccüh takdire şayandır." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine görevi tevdi ettiğinde halkın yüzde 100'ünü kucaklayan bir başkan olma vizyonunu hedef gösterdiğini anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Güzel bir gönül belediyeciliği destanı yazıldı. Bu destanın Malatya'mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu seçim süreci içerisinde herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bu diyarın güzel insanlarına sunuyorum. Bizler de çıktığımız bu yolda pusulamız, amaç için her yolu mübah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak. Çalışarak, gayret ederek, adil ve adaletli olacağız."