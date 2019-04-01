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"Hüzünlü bir kutlama için buradayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:28 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Selahattin Gürkan: - "Biz hep '31 Mart'ta Malatya'nın bayramını kutlayacağız' demiştik ama hüzünlü bir kutlama için buradayız"

Kesin olmayan sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Selahattin Gürkan, "Biz hep '31 Mart'ta Malatya'nın bayramını kutlayacağız.' demiştik ama hüzünlü bir kutlama için buradayız." dedi.

Gürkan, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunu ancak bu bayrama hüzün çöktüğünü belirtti. Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kişiyi rahmetle yad ettiğini aktaran Gürkan, "Biz hep 31 Mart'ta Malatya'nın bayramını kutlayacağız demiştik ama hüzünlü bir kutlama için buradayız. Netice itibariyle seçimin kesin sonuçlar alınmamakla birlikte bugün Malatya halkının bize gösterdiği teveccüh takdire şayandır." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine görevi tevdi ettiğinde halkın yüzde 100'ünü kucaklayan bir başkan olma vizyonunu hedef gösterdiğini anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Güzel bir gönül belediyeciliği destanı yazıldı. Bu destanın Malatya'mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu seçim süreci içerisinde herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bu diyarın güzel insanlarına sunuyorum. Bizler de çıktığımız bu yolda pusulamız, amaç için her yolu mübah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak. Çalışarak, gayret ederek, adil ve adaletli olacağız."

- "Hiçbir makam bir candan daha değerli değildir"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Pütürge ilçesinde meydana gelen elim olay nedeniyle kutlama programının il başkanlığınca iptal edildiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediklerini dile getiren Tüfenkci, "Hiçbir makam bir candan daha değerli değildir. Gönül isterdi ki böyle bir olay gerçekleşmesin. İnşallah sorumlular da adalet ve yargı karşısında hesap verecekler. Bundan sonra yapılması gereken sükunetle olayı izlemek ve yetkili kişilere olayı bırakmak. Tabii bu noktada da işi partiler arası bir çekişmeye de götürmeden seyrettirmek gerekiyor. Çünkü demokrasilerde partiler rekabet eder ama asla birbiriyle didişmezler." şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık da yerel seçimlerin ilçelere, Malatya'ya, ülkeye ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

Her seçim sonrası parti önünde milletle seçimin sonucu takip ettiklerini, bugün ise takip sırasında üzücü bir haber aldıklarını ifade eden Çalık, "Hepimizin başı sağ olsun. Ailemize, hemşehrilerimize ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Hiçbir makamın hiçbir canın ötesine geçemeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı da Pütürge ilçesinde yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da şunları kaydetti:

"İnşallah halkımızın bu destek ve teveccühüne layık olacak çalışmaları el birliğiyle gerçekleştireceklerdir. Biz de teşkilat olarak kendilerine her zaman destekçi olacağız. Bugün aslında çok daha coşkulu kalabalıklarla kutlama gerçekleştirecekken sabah da paylaştığım gibi hepimizi, tüm Malatya ve Türkiye'yi yasa boğan müessif bir olay yaşadık. Acımız, üzüntümüz büyük. İki hemşehrimizi olmayacak bir şekilde kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, başta aileleri ve Saadet Partisi camiasına da başsağlığı diliyorum. Temennimiz, Malatya olarak bir daha bu tür olaylar yaşamamaktır."

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