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  4. Huzur Akdeniz Uygulaması: 201 bin 270 TL para cezası

Huzur Akdeniz Uygulaması: 201 bin 270 TL para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:42 | Son Güncelleme

Antalya genelinde Huzur Akdeniz (2019-7) Uygulaması yapıldı.

Antalya genelinde Huzur Akdeniz (2019-7) Uygulaması yapıldı. 324 araca 201 bin 270 TL para cezası uygulandı, 31 iş yerine cezai işlem uygulandı, 224 metruk bina kontrol edildi. 198 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet mermi, 0,5 gram kokain, 12,5 gram eroin ve 32,5 esrar maddesi, 481 adet sahte içki ele geçirildi.
Antalya genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Türkiye Güven Huzur (2019/7) uygulaması gerçekleştirildi. Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları amacıyla 4 aşamalı olarak yapılan uygulamaya toplam 3 bin 889 personel, 710 ekip, 15 tim, 2 deniz aracı, 2 helikopter ve 3 dedektör polis köpeği katıldı.

201 bin 270 TL para cezası
37 sabit uygulama noktası ve 968 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 31 bin 782 kişi sorgulandı. Arandığı tespit edilen 73 kişi yakalandı. 20 şahsa adli ve idari işlem yapıldı ve 5 bin 489 TL para cezası uygulandı. 10 bin 883 araç kontrol edilmiş, 324 araca 201 bin 270 TL para cezası uygulandı. 76 araç trafikten men edildi, 306 iş yeri kontrol edildi, 31 iş yerine cezai işlem uygulandı, 224 metruk bina kontrol edildi.
Uygulama esnasında 1 adet av tüfeği, 198 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet mermi, 0,5 gram kokain, 12,5 gram eroin ve 32,5 esrar maddesi, 481 adet sahte içki ele geçirildi.

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