Huzur gelince yatırım da turist de geldi

TUNCELİ (AA) - YUNUS OKUR - Terörle mücadeledeki başarının ardından sağlanan huzur ve güven ortamı ile Avrupa'ya ihracat yapmaya başlayan Tunceli, turizmde de yeni yatırımlarla ziyaretçileri cezbediyor. Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren Tunceli, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle meraklılarına eşsiz güzellikler sunuyor. Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin flora ve faunaya sahip Tunceli'de terörle mücadeledeki başarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı turistlerin de ilgisini çekiyor. Pülümür ve Munzur çayı üzerine kurulan akarsu plajları ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne inşa edilen iskeleleriyle gözde tatil bölgelerini aratmayan Tunceli, özellikle su ve doğa sporlarıyla ilgilenen turistleri ağırlıyor. - Avrupa'ya ve Avustralya'ya ihracat Son dönemdeki huzur ve güven ortamının ardından bu yılın 8 ayında bir milyon 350 bin aracın giriş yaptığı Tunceli'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 98'lere ulaştı. Devlet desteğiyle birçok iş adamının yatırım yaptığı kentte üretilen tekstil ürünleri, Avrupa ve Avustralya'ya ihraç ediliyor.

İstihdama yönelik çalışmaların da yapıldığı ilde belediye tarafından vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için bir çok proje hayata geçirildi. - "Huzur gelince vatandaşların yöreye ilgisi arttı" Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, kentte belediyecilik anlamında güzel projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kentin turizm şehri haline geldiğini ifade eden Sonel, şöyle konuştu: "Munzur ve Pülümür nehrinin kesiştiği noktalarda hem yöre insanımızın hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin çocuklarıyla hoşça vakit geçireceği mekanlar yaptık. Kır bahçelerinden iskelesine, yürüyüş yollarından, bisiklet alanlarına, parklarından dinlenme alanlarına kadar bir çok projeyi gerçekleştirdik. Kent meydanından yer altı çarşılarının düzenlenmesine, çay keyfi sokağından sanat sokağına hatta sokak hayvanlarımızın barınma ve rehabilitasyon merkezine kadar bir çok proje hayata geçirildi. Huzur gelince vatandaşlarımızın yöremize ilgisi daha da arttı. 2017 yılında ilimize giren araç sayısı 720 bin civarındayken, bu yılın 8 ayında bu rakam 1 milyon 300 bine ulaştı."