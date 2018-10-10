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Huzur gelince yatırım da turist de geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Terörle mücadeledeki başarının ardından sağlanan huzur ve güven ortamı ile Avrupa'ya ihracat yapmaya başlayan Tunceli'de, otellerdeki doluluk oranı yüzde 98'lere ulaştı - Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel: - "Huzur gelince vatandaşlarımızın yöremize ilgisi daha da arttı. 2017 yılında ilimize giren araç sayısı 720 bin civarındayken, bu yılın 8 ayında bu rakam 1 milyon 300 bine ulaştı" - "Önemli olan devletimizin o merhametini, sıcaklığını şefkatini yöre halkına vermek. Şu an Tunceli'de huzur var"

TUNCELİ (AA) - YUNUS OKUR - Terörle mücadeledeki başarının ardından sağlanan huzur ve güven ortamı ile Avrupa'ya ihracat yapmaya başlayan Tunceli, turizmde de yeni yatırımlarla ziyaretçileri cezbediyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren Tunceli, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle meraklılarına eşsiz güzellikler sunuyor.

Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin flora ve faunaya sahip Tunceli'de terörle mücadeledeki başarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Pülümür ve Munzur çayı üzerine kurulan akarsu plajları ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne inşa edilen iskeleleriyle gözde tatil bölgelerini aratmayan Tunceli, özellikle su ve doğa sporlarıyla ilgilenen turistleri ağırlıyor.

- Avrupa'ya ve Avustralya'ya ihracat

Son dönemdeki huzur ve güven ortamının ardından bu yılın 8 ayında bir milyon 350 bin aracın giriş yaptığı Tunceli'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 98'lere ulaştı.

Devlet desteğiyle birçok iş adamının yatırım yaptığı kentte üretilen tekstil ürünleri, Avrupa ve Avustralya'ya ihraç ediliyor.

İstihdama yönelik çalışmaların da yapıldığı ilde belediye tarafından vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için bir çok proje hayata geçirildi.

- "Huzur gelince vatandaşların yöreye ilgisi arttı"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, kentte belediyecilik anlamında güzel projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kentin turizm şehri haline geldiğini ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Munzur ve Pülümür nehrinin kesiştiği noktalarda hem yöre insanımızın hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin çocuklarıyla hoşça vakit geçireceği mekanlar yaptık. Kır bahçelerinden iskelesine, yürüyüş yollarından, bisiklet alanlarına, parklarından dinlenme alanlarına kadar bir çok projeyi gerçekleştirdik. Kent meydanından yer altı çarşılarının düzenlenmesine, çay keyfi sokağından sanat sokağına hatta sokak hayvanlarımızın barınma ve rehabilitasyon merkezine kadar bir çok proje hayata geçirildi. Huzur gelince vatandaşlarımızın yöremize ilgisi daha da arttı. 2017 yılında ilimize giren araç sayısı 720 bin civarındayken, bu yılın 8 ayında bu rakam 1 milyon 300 bine ulaştı."

- "Otellerin doluluk oranı yüzde 98'lere ulaştı"

Sonel, ülkenin çeşitli bölgelerinden öğrencilerin Munzur Üniversitesine taleplerinin arttığını da belirtti.

Kente turizme yönelik bir çok yatırımın yapıldığını vurgulayan Sonel, "Turizmde otellerimizde özellikle yüzde 12'de olan doluluk oranı yüzde 98'lere çıktı, yer yok. Yine istihdamda biz son sıralardayken yapmış olduğumuz faaliyetlerle yatırımcıları buraya çektik. Hatta bir fabrikamızdan şu an Avrupa'nın çeşitli ülkelerine, Polonya, İngiltere, Fransa, Ukrayna, Rusya'ya ihracat başladı. Geçen haftalar itibariyle de Avustralya'ya ihracata başladık." diye konuştu.

Hizmete geçirdikleri aşevi ile vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yaptıklarını anlatan Sonel, şunları kaydetti:

"Muhtaç ve yaşlı ailelerin erkek ve bayan kuaför hizmetinin yanı sıra evlerinin bakımı ve temizliğini devlet olarak yapıyoruz. Hatta bir Tuncelili vatandaşımız, ülkemizin başka bir ilinde vefat ettiği zaman Türk Hava Yolları ile anlaşmamız var, vatandaşımızı uçakla getiriyoruz ve köyüne kadar götürüyoruz. Cenaze işlemlerine kadar biz elimizden geldiğince o acı günlerinde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Önemli olan devletimizin o merhametini, sıcaklığını şefkatini yöre halkına vermek. Şu an Tunceli'de huzur var."

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Anahtar Kelimeler:
Güven Huzur Tunceli turist

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