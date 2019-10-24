HABER

Huzur şehri Tunceli, ay yıldızlı renklere büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

TUNCELİ kent merkezi, ay- yıldızlı ışıklandırma ve 9 kilometrelik lale motifli sokak lambalarıyla ışıl ışıl oldu.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ kent merkezi, ay- yıldızlı ışıklandırma ve 9 kilometrelik lale motifli sokak lambalarıyla ışıl ışıl oldu.

Şehir merkezindeki aydınlatmalarla modern ve çağdaş bir şehir görünümü kazanan Tunceli'de özellikle gece saatlerinde araçlarıyla seyahat edenler, rengarenk ışıklar arasında huzurlu yolculuk yapmanın keyfini yaşıyor. Karayolunun 9 kilometrelik bölümündeki lale motifli aydınlatma direkleri, Munzur Nehri'nin üzerinde bulunan boğaz köprüsünün minyatürü 2 asma köprü ve büyük ağaç ve üst geçitlerdeki ışıklandırmalar kent merkezinde renkli görüntüler oluşturuyor.

Tunceli'de terörün belini kırdıklarını söyleyen Vali Tuncay Sonel, "Kahraman güvenlik güçlerimizin yoğun çabalarıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Tunceli'de terörün beli kırılarak, kentimiz güvenli hale getirildi. Tunceli şu anda Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli kentlerinin başında geliyor. Amacımız halkımıza en iyi ve modern hizmetleri getirmek. Özellikle belediye başkan vekili olduğum dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun büyük yardım ve katkılarıyla Tunceli'ye önemli hizmetler getirdik. Tuncelililer, akşam olunca evine hapsolmak yerine ışıl ışıl cadde ve sokaklarda gecenin de tadını çıkarmaya başladılar. Huzur ve güven olunca her şey daha iyi oluyor ve hizmetler aksamadan başarı ile tamamlanıyor. Özellikle Tunceli kent merkezinde gece seyahatleri inanılmaz zevkli oluyor. Doyumsuz bir doğal güzellik var biz bunun yanına ışıklandırmayı da ekledik daha muhteşem bir güzellik çıktı ortaya" dedi.

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ailesinin acı günüAfyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ailesinin acı günü
İlkokul öğrencisi, polis motosikleti ıslanmasın diye şemsiyesini örttüİlkokul öğrencisi, polis motosikleti ıslanmasın diye şemsiyesini örttü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Eyüpsultan'daki trafik ışıkları ile ilgili açıklama

Bu görüntüye ilişkin İBB'den açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Terör örgütü YPG/PKK kiliseyi üsse çevirmiş!

Saldırıları buradan yapmışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.