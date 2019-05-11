HABER

Huzur uygulamaları ve güvenlik önlemleri sonuç verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı.

Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı 2019’un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gösterdi. Bu suç türlerinin yüzde 48’i aydınlatıldı.
Şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven - Huzur uygulamaları mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı. Bu yılın ilk 4 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı. 2019’un ilk 4 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48’i aydınlatıldı.

Oto hırsızlığı yüzde 41.5 azaldı
Bu yılın ilk 4 ayında oto hırsızlığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 41,5 azaldı. Şehirlerde alınan güvenlik önlemleri bu yılın ilk 4 ayında kapkaç olaylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, iş yerinden hırsızlık olaylarını ise yaklaşık yüzde 14 azalttı.

Ülke genelinde evden hırsızlık olayları yüzde 19 düştü
Güvenlik önlemleri, evden hırsızlık olaylarını da azalttı. Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalırken, Ankara’da yüzde 60, İzmir’de yüzde 36, İstanbul’da ise yaklaşık yüzde 37 azaldı.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Kadın doktorlar, 'Hekimler söylüyor'da buluştuKadın doktorlar, 'Hekimler söylüyor'da buluştu
Eşinin kaçırıldığı yalanıyla dolandırmaya çalıştılarEşinin kaçırıldığı yalanıyla dolandırmaya çalıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.