Huzur uygulamaları ve güvenlik önlemleri sonuç verdi

Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı 2019’un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gösterdi. Bu suç türlerinin yüzde 48’i aydınlatıldı.

Şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven - Huzur uygulamaları mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı. Bu yılın ilk 4 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı. 2019’un ilk 4 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48’i aydınlatıldı.