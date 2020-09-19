HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 15 kişi yakalandı

Huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 15 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan ‘huzur uygulaması’nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalanırken, 14 kişiye de maske takmadıkları için para cezası kesildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ‘huzur uygulaması’ adı altında umuma açık iş yerleri denetlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan ‘huzur uygulaması’nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalanırken, 14 kişiye de maske takmadıkları için para cezası kesildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ‘huzur uygulaması’ adı altında umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinde masalar arasındaki mesafe, iş yerlerine girişte dezenfektan bulundurulması, uyarı işaretlerinin belli noktalarda yer alması ve alkollü içeceklerin sahte olup olmadığı kontrol edildi. Eş zamanlı olarak girilen 30 iş yerinden 9’unun evraklarının eksik olduğu, 4 iş yerinde kapalı alanda tütün mamullerinin tüketimine izin verildiği ve 3 iş yerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Uygulama sırasında haklarında 15 yıl 8 ay, 11 yıl 8 ay, 5 yıl, 4 yıl, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 10 şahıs da yakalandı. Uygulama sırasında polis ekiplerince 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 14 kişiye maske takmadıkları için para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklamasıBakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Macron'dan Türkçe tweet
Macron'dan Türkçe tweet
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak
Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi: Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et' dedi
Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi: Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et' dedi
Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama
Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
İzmit'te kazı çalışmasında bulundu! 1 metre boyunda
Kazı çalışmasında bulundu! 1 metre boyunda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.