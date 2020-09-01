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Huzur uygulamasından kaçıp polis motosikletine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 00:51 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde polis huzur ve güven uygulaması yaptı.

Adana’nın Kozan ilçesinde polis huzur ve güven uygulaması yaptı. Çok sayıda polisin katılımı ile gerçekleşen uygulamada araçlar didik didik arandı. Uygulamada 01 PF 104 plakalı bir araç sürücüsü uygulama noktasından kaçmak için trafiği tehlikeye soktu ardından aracı takip eden motosikletli polise çarpıp kaçtı. Polis her yerde o aracı arıyor.
Kozan’da gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında polis vatandaşların huzur ve güveni için mesai yaptı. Saat 21.00 ve 24.00 saatleri kozanda bir çok farklı noktada uygulama gerçekleşirken huzur ve güven uygulaması ekipleri açık alanlarda da uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada 619 kişinin GBT sorgusu yapılırken 124 araç denetlendi. Uygulamada 9 araca 4bin 292 TL idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi. Arama kaydı olan 3 şahıs yakalandı. Uygulamada polis ekipleri abartı ekzoz kontol, araç film camı, maske sosyal mesafe unsurları da denetledi.
Uygulamayı fark eden 01 PF 104 plakalı Renault marka bir araç içinde bulunan sürücü uygulamayı fark etmesi üzerine geri vites ile kaçarak aracı fark eden motosikletli polis ekibine çarpıp kaçtı. Polis ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan aracı arıyor.

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