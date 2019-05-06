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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Afgan yetim ve engellilerin ilk iftarı Türk Kızılayı'ndan

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:25 | Son Güncelleme

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Afgan yetim ve engellilerin ilk iftarı Türk Kızılayı'ndan

KABİL(AA) - Türk Kızılayı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ramazanın ilk iftarını yetim ve engellilerle paylaştı.

İftar programında konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Vural Can Kural, yaklaşık bir yıldır ülkedeki faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Türk Kızılayı olarak insani yardım faaliyetleriyle dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirten Kural, bağışçıların desteğiyle ramazanın ilk iftarını Afgan Kızılayı Maraston Yetim, Kimsesiz ve Engelliler Merkezinde kalan 400 kişi ile paylaşma sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kural, iftar programlarının yanı sıra ramazan münasebetiyle gıda kolilerinin dağıtımı yapılarak, Afganistan genelinde binlerce ihtiyaç sahibi kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Afganistan

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