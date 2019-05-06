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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:40 | Son Güncelleme

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

KÖLN (AA) - Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde ilk teravih namazı kılındı.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan DİTİB Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Naci Şengün, Seyfettin Erkan ve Mahir Örgüz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Teravih namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Şaban İşlek, ramazanın güzelliğini, faziletini ve manevi bereketini anlattı.

İşlek, "Nefislerin terbiye edildiği, zekat, sadaka ve iftar sofralarıyla yoksulların doyurulup gözetildiği, zikir, dua ve niyazlarla ibadetin neşe ve coşkusunun bütün topluma yayıldığı, sevap ve mükafatın arttığı, af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği ve özdeki iyiye kavuşma çabalarının zirveye ulaştığı bu mübarek ayı, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da, DİTİB Genel Merkez ve bağlı derneklerimizle birlikte çeşitli etkinliklerle değerlendirmenin gayreti içinde olacağız." dedi.

Ramazanda tüm Müslümanların ibadetinin kabul olmasını dileyen İşlek, "Bu itibarla, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) buyurduğu gibi 'Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş' olan ramazanı şerifin gönüllerimize huzur, iftar sofralarımıza bereket ve kulluğumuza güzellikler getirmesini temenni ediyor; tüm İslam aleminin birlik beraberliğine ve yeryüzünde iyiliğin hakim kılınmasına vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vaaz ardından ilk teravih namazı kılındı.

Teravih namazı sonrası DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek cami cemaati ile tokalaştı.

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ilk teravih

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