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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Almanya'daki DİTİB camilerinde mukabeleler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:29 | Son Güncelleme

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Almanya'daki DİTİB camilerinde mukabeleler başladı

KÖLN (AA) - Ramazan ayının yaklaşmasıyla Almanya genelindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde mukabeleler başladı.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından başlayan mukabelede, din görevlileri Naci Şengün, Seyfettin Erkan ve Mahir Örgüz'ün Kur'an-ı Kerim'den okuduğu bölümler cemaat tarafından ilgiyle takip edildi.

Caminin din görevlisi Şengün, Köln Merkez Camisi'nde ramazan ayı boyunca öğle namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okuyacaklarını, ilk gün cemaatin ilgisinin yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Naci Şengün, "Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu ayda en büyük ibadetlerden bir tanesi de mukabeledir. Ramazan ayı ayrıca Kur'an ayıdır. Malumunuz mukabele Hz. Muhammed ile Cebrail'in karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlamıştır. Peygamber Efendimizin bu sünnetini 14 asırdan beri camilerimizde de idrak ediliyor." diye konuştu.

İlk gün mukabeleye yoğun bir ilgi olduğuna dikkati çeken Şengün, "Mukabelemize gençler, yaşlılar, her yaştan katlım oluyor. Kur'an-ı Kerim'i zayıf ve tecvidi bozuk olanlar da bizi takip edip noksanlıklarını gideriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cami cemaat Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Kur'an-ı Kerim mukabele

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