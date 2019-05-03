HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Avustralya'daki camiler ramazana hazır

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da yaşayan yaklaşık 600 bin Müslüman'a hizmet verecek 200’den fazla cami ve mescit ramazan boyunca en yoğun günlerini yaşamaya hazırlanıyor.
Pazartesi başlayacak ramazan ayı ile yoğun çalışma temposuna girecek cami, mescit ve geçici ibadet yerlerinde teravih namazlarının yanı sıra iftar, mukabele, itikaf, hatim, Kur’an sohbetleri, hac ve umre organizasyonları düzenlenecek.
Avustralya genelinde resmi verilere göre 604 binden fazla Müslüman'ın ibadet ettiği camiler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 17 cami faaliyet gösteriyor.
- "Ramazana tam anlamıyla hazırız"
Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazana tam anlamıyla hazırız." dedi.
Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenden binlerce Müslüman'a hizmet verecek camilerdeki hazırlıkları tamamladıklarını belirten Arslantaş, "Din görevlilerimizle geçen hafta yaptığımız toplantıda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayımızı yoğun ibadet etkinliğiyle idrak edeceğiz. Hepimize mübarek olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
- "Fitre, zekat ve sadakalar emin ellerde ihtiyaç sahiplerine ulaşacak"
Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği "Ramazan ve İnfak" teması kapsamında camilerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım toplanacağını söyleyen Arslantaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ramazan ayı sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak da dikkati çekiyor. Vereceğimiz fitreler, zekatlar ve diğer sadakaları biz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak inşallah emin şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planladık. Bu konuda da cemiyetlerimizle görüşmelerimizi yaptık. Ortaklaşa bir çalışmayla fitre ve zekatlarımız da emin ellerde yerine ulaşacaktır."
- "Yaşlı, hasta ve engelliler ziyaret edilecek"
Din görevlilerinin camideki görevlerinin dışında yaşlı ve hastaları da ziyaret edeceğini dile getiren Arslantaş, "Yaşlı, engelli ve başka nedenlerden dolayı toplum içine çıkma konusunda birtakım zorlukları olan kardeşlerimiz için de din görevlilerimiz inşallah özel programlarla kendilerini ziyaret edip gönüllerini alacak. Türk geleneğine uygun şeklide arife ve bayram günü bir mezar ziyareti yapılması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.
- "Ramazana özel bir ay süreyle Türkiye’den hocalar gelecek"
Melbourne kentindeki camilerde yoğun programlara katkıda bulunmak üzere Türkiye’den geçici din görevlilerinin geleceği bilgisini veren Arslantaş, şöyle devam etti:
"Türkiye’den ramazana özel hem hocalarımızla müşterek programlar yapmaları hem cemaatlerimizi vaazı nasihatleriyle bilgilendirmeleri hem de farklı bir sada, farklı bir üslup, farklı bir sunum tarzıyla hocalarımızı dinlemeleri için Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bir ay süreyle görevli hocalarımız var."
Bunların haricinde camilerde mukabele, hatim, teravih ve dini sohbetler gibi çok sayıda etkinliğin yapılacağını vurgulayan Arslantaş, ayrıca Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliğinin himayesinde Türk İslam cemiyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla geniş katılımlı iftar programı düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Son verilere göre nüfusu 25 milyonu geçen Avustralya’da, Müslümanlar genel nüfusun yüzde 2,6’sını oluşturuyor.
Müslümanlar, Avustralya’nın çok kültürlülük politikaları dahilinde kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip bulunuyor.
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