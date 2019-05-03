HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Avustralya'daki camiler ramazana hazır

Pazartesi başlayacak ramazan ayı ile yoğun çalışma temposuna girecek cami, mescit ve geçici ibadet yerlerinde teravih namazlarının yanı sıra iftar, mukabele, itikaf, hatim, Kur’an sohbetleri, hac ve umre organizasyonları düzenlenecek.

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da yaşayan yaklaşık 600 bin Müslüman'a hizmet verecek 200’den fazla cami ve mescit ramazan boyunca en yoğun günlerini yaşamaya hazırlanıyor.

- "Fitre, zekat ve sadakalar emin ellerde ihtiyaç sahiplerine ulaşacak"

Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği "Ramazan ve İnfak" teması kapsamında camilerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım toplanacağını söyleyen Arslantaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayı sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak da dikkati çekiyor. Vereceğimiz fitreler, zekatlar ve diğer sadakaları biz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak inşallah emin şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planladık. Bu konuda da cemiyetlerimizle görüşmelerimizi yaptık. Ortaklaşa bir çalışmayla fitre ve zekatlarımız da emin ellerde yerine ulaşacaktır."

- "Yaşlı, hasta ve engelliler ziyaret edilecek"

Din görevlilerinin camideki görevlerinin dışında yaşlı ve hastaları da ziyaret edeceğini dile getiren Arslantaş, "Yaşlı, engelli ve başka nedenlerden dolayı toplum içine çıkma konusunda birtakım zorlukları olan kardeşlerimiz için de din görevlilerimiz inşallah özel programlarla kendilerini ziyaret edip gönüllerini alacak. Türk geleneğine uygun şeklide arife ve bayram günü bir mezar ziyareti yapılması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.