HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Batı Balkanlar ramazana hazır

SARAYBOSNA (AA) - Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Bu akşam kılınacak ilk teravih namazı öncesi camiler ve avlular ramazan için temizlenirken, ramazan ayının gelişini dört gözle bekleyen bölge Müslümanları da sahur ve iftar alışverişleri için pazar ve marketlere akın etti.

Ramazanın en yoğun hissedildiği ve yaşandığı şehirlerden biri olan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da şehir merkezine ramazana özel afişler asılırken, ülkede yaşayan Müslümanlar sahur ve iftar sofralarının son hazırlıkları için kollarını sıvadı.

Saraybosna'da her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar veren aşevinde de ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İhtiyaç sahiplerine bu mübarek ayda destek olmak isteyen yardımseverler, ramazan öncesi bağış ya da gıda yardımı yapmak için aşevine geliyor.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp başta olmak üzere Müslümanların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde ramazan telaşı hakim.