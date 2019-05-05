HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Batı Trakya'da ilk teravih namazı kılındı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Müslümanlar, ilk teravih namazını kıldı.

Gümülcine ve İskeçe'de Müslümanlar, ilk teravih için camileri doldurdu.

Batı Trakya Camileri Din Görevlileri Derneği Başkanı Sadık Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun ramazana ulaşmanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu ayın huzur içerisinde geçmesi için bölgedeki tüm camilerde hazırlıklar yapıldığını söyledi.

Gümülcine seçilmiş müftülüğünün, Gümülcine ve İskeçe'de çeşitli etkinlikler ve toplu iftarlar planlanladığını aktaran Sadık, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din görevlilerinin de ramazan dolayısıyla bölgeye gönderildiğini dile getirdi.

Ramazan boyunca, başta seçilmiş müftülükler olmak üzere azınlık dernekleri tarafından düzenlenen dini programlar ve geniş katılımlı iftarlarda, Müslüman Türk azınlığın yaşadığı üç ilden soydaşlar bir araya gelme fırsatı buluyor. Ramazanla bölgede İslam ve Türk gelenekleri de canlılık kazanıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Müslümanlar ise kentte cami bulunmadığı için teravih namazını özel alanlarda kılıyor.

Avrupa Birliği'nde ibadete açık cami bulunmayan tek başkent olan Atina'da Müslümanlar, bayram namazlarını da Yunan yönetimi tarafından tahsis edilen bazı spor salonlarında kılıyor.

