HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bu mahallede iftarlar 118 yıldır birlikte yapılıyor

Her yıl ramazan ayında her aile, geleneği yaşatmak için köy meydanında kurulan iftar sofrasında mahalleliye bir gün toplu iftar veriyor. Evlerinde yörelerine özgü imece usulü yemek hazırlayan kadınlar, birbirinden lezzetli ürünleri iftara yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

İlçeye bağlı 250 haneli mahallede, 118 yıl önce köye gelen imama her ailenin bir gün yemek getirmesiyle başlayan iyilik hareketi, evine yetişemeyen esnaf, yolcu ve diğer köylülerin dahil olmasıyla geleneksel hale dönüştü.

İslam dünyasında örneği çok nadir bulunabilecek güzel bir geleneğin yaşatılmaya çalışıldığını anlatan Acar, "Her yıl 30 veya 29 ramazan her bir hane iftar veriyor. Bu iftarda ilçemizden, ilimizden misafirler, davetliler bir araya geliyor, iftarını yapıyor, ramazan coşkusunu birlikte yaşıyorlar. Benim de köyüm burası. Bu güzel geleneği yaşattığı için köyümüzle gurur duyuyoruz. Bu tür güzel geleneklerimizin de yeni nesillere aktarılarak yaşatılması lazım. İnşallah yaygınlaşır." diye konuştu.

- "İlçeden, illerden gelmeye başladılar"

Mahalle muhtarı Ali Şirin de geleneğin köye gelen imama yemek verilmesiyle başladığını dile getirdi.

İmamın o dönemde köye geldiğinde evi olmadığını ve yörenin çok fazla gelişmediğini aktaran Şirin, şunları kaydetti:

"Etraftan her hane yemek getirmeye başlıyor. Uzak mahallelerden gelenler de imamımıza yemek getirmeye devam ediyorlar, onunla yemek yiyorlar. Bu böyle çoğaldıkça etraftaki köylerimiz de birleşiyor. Bu şekilde 118'inci yılımızı bulduk. 'Açmabaşı'nda yemek veriliyor.' dendiği zaman ilçeden, illerden gelmeye başladılar. Misafirlerimizi ağırlıyoruz, çok da güzel oluyor. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız geliyor, bizi onurlandırıyor. Nasıl atalarımız bize böyle güzel miras bıraktıysa biz de gelecek nesillerin bu güzel geleneğe devam etmesini istiyoruz."