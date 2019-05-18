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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Dört farklı kültür aynı sofrada buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki savaş ve çatışmalardan kaçıp Adıyaman'a sığınan Suriyeli, Irak Türkmeni ve Afgan aileler, bir hayırseverin düzenlediği iftarda Türk ailelerle bir araya geldi - Suriye uyruklu Die Bek: "Bugün farklı kültürlerle aynı sofrada buluştuk. İnanın çok mutluyum. Ramazan ayını çok seviyorum. Allah, oruçlarımızı kabul etsin" - Hayırsever Zeynel Abidin Dinç: "Bugün farklı kültürleri bir araya getirmek istedim. İftarı beraber açtık. Soframız herkese açık. Maddi durumu iyi olmayan herkesi bekleriz"

KEMAL KARAGÖZ - Ülkelerindeki savaş ve çatışmalar nedeniyle doğdukları toprakları ve evlerini arkalarında bırakarak Türkiye'ye sığınan ve hayatlarını Adıyaman'da sürdüren Suriyeli, Irak Türkmeni ve Afgan aileler, kentteki bir hayırseverin sofrasında Türk ailelerle buluştu.

Canlarını kurtarmak için evlerini, vatanlarını terk etmek zorunda kalan aileler, Adıyaman'da devletin desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

Ramazan dolayısıyla yardımlarını artıran İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Adıyaman İnsani Yardım Derneği (YADER) farklı kültürlerin temsilcisi aileleri, hayırsever Zeynel Abidin Dinç'in katkılarıyla iftar sofrasında bir araya getirdi.

Adıyamanlı Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda dört farklı kültürün aynı sofrayı paylaşmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türk, Irak Türkmeni, Afgan ve Suriyeli olarak iftara davet edildiklerini aktaran Yılmaz, "Aynı sofrayı paylaşıyoruz. Beraber orucumuzu açıyoruz. Ramazan, birlik ve beraberlik ve hayrın bol olduğu bir aydır. Bir arada toplanıp orucumuzu açacağız. Allah, tuttuğumuz oruçları inşallah kabul eder. Bizi aynı sofrada buluşturan hayırsever Dinç'e teşekkür ederim. İnşallah savaşlar savaş son bulur. Temennim herkesin vatanında orucunu açması." diye konuştu.

- "Kültür farklı olsa da hepimiz arkadaşız ve kardeşiz"

Suriye uyruklu Die Bek ise Halep'ten 5 yıl önce kaçıp Türkiye'ye sığındığını ifade etti.

Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını belirten Bek, "Bugün farklı kültürlerle aynı sofrada buluştuk. İnanın çok mutluyum. Ramazan ayını çok seviyorum. Allah, oruçlarımızı kabul etsin. Adıyaman'da hurdacılık işiyle uğraşıyorum. Aynı sofrada buluştuğumuz kişiler ile kültür farklı olsa da hepimiz arkadaşız ve kardeşiz." dedi.

- "Allah emeği geçenlerden razı olsun"

Irak Türkmeni Sehra Bahar da Türkiye'den memnun olduklarını belirterek, "Hiçbir eksiğimiz yok. Adıyaman'da Türk, Kürt, Arap, Türkmen beraber yaşıyor. Çok güzel bir duygu. 4 farklı kültürün bir araya gelmesi güzel bir duygu. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Ramazan ayı çok güzel. Sofrada farklı kültürler olmasına rağmen birlik ve beraberlik var." ifadelerini kullandı.

- "Soframız herkese açık

Karapınar Mahallesi'nde restoran işleten hayırsever Zeynel Abidin Dinç, ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Farklı kültürlerin aynı sofrada oturmasının güzel bir duygu olduğunu dile getiren Dinç, "Farklı kültürleri bir araya getirmek istedim. Soframız herkese açık. Maddi durumu iyi olmayan herkesi bekleriz. Ramazan ayı bereket ayıdır. Allah, bereketini verir. Ben böyle farklı kültürlerin bir araya gelmesini çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Adıyaman farklı kültür hayırsever iç savaş iftar ORUÇ Ramazan

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