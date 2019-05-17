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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Endonezya’da bir ramazan geleneği: İkindi pazarları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Endonezya’da bir ramazan geleneği: İkindi pazarları

HASAN ALİ BERKER - Endonezya'nın Yogyakarta kentinde yaşayan Müslümanlar, ramazanı kent merkezinde kurulan “ikindi pazarları”nda, bölgeye özgü geleneksel lezzetler ile karşılıyor.

Endonezya’nın kültürel başkenti olarak addedilen Yogyakarta kenti, tarihi yapılara ve geleneksel sanatlara yaptığı ev sahipliğiyle biliniyor.

Kentte ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar vaktine saatler kala birçok farklı noktada “ikindi pazarları” kuruluyor.

Yerel aşçıların bölgeye özgü atıştırmalık lezzetler ve ana yemekler sattığı bu pazarlar, her gün binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.

Kent halkının iftar vaktini bekleme geleneği için tercih ettiği mekanların başında gelen ikindi pazarları, aynı zamanda ramazan ayındaki dayanışma ve yardımlaşmanın da merkezi konumunda bulunuyor.

- Tarihi ikindi pazarı: Kauman

Ramazanda bölgeye özgü lezzetler arayanlar için ilk adres 1920’den beri her yıl kurulan Kauman Pazarı. Her gün yerel saat ile 15.00’da kurulan bu pazar, yalnızca Müslümanlar için değil aynı zamanda gayrimüslimler ve turistler için de bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki sokakta kurulan bu pazarda, Endonezya’ya özgü haşlanmış patates ve yumurta, kızarmış tofu ve muz yaprağında pişmiş pirinçle hazırlanan salatalardan geleneksel tatlılara kadar birçok yemek satılıyor.

- Et yahnili ve meyve kokteylli iftar menüsü

Geleneksel olarak oruçlar, avokado, hindistan cevizi, jackfruit meyvesi, hindistan cevizi sütü ve tatlandırılmış süt ile hazırlanan "es calur" adlı kokteyl ile açılıyor.

Ardından ana yemek olarak genellikle dana eti, haşlanmış yumurta ve bölgeye özgü baharatlarla hazırlanan “rendang” adlı yahni servis ediliyor.

- Camide iftar geleneği

Yogyakarta’daki büyük camilerde her gün hayırseverlerin veya cami vakıflarının yardımlarıyla ücretsiz iftar veriliyor.

Yardıma muhtaçların veya iftara eve yetişemeyenlerin doldurduğu camilerde, iftar vaktinden önce vaazlar dinleniyor ve ardından oruçlar hep beraber açılıp akşam, yatsı ve teravih namazları kılınıyor.

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