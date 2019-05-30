HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Gözleri ormanda kulakları ezanda

Ormanları korumak için ellerindeki dürbünle çevreyi aralıksız gözetleyen işçiler, sıcak ramazan günlerinde serin bir ortamda oruç tutup kulede iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep Orman İşletme Şefliğine bağlı Erikçe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Mehmet Şahan ve Aziz Çakır, en küçük bir dumanı fark ettiklerinde telsizle anında merkezi bilgilendiriyor. En yakın bölgede bulunan arazözlerle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere hemen harekete geçiliyor.

Ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, ramazanda da mesailerini aralıksız sürdürüyor.

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki yangın gözetleme kulelerinde ormanı 24 saat gözetleyen orman işçileri, iftarı ve sahuru da kulede yapıyor.

- "Sıcak ve susuzluk etkileyebiliyor"

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Aziz Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır yangın gözetleme kulesinde görev yaptığını belirtti.

Ramazanlar da dahil olmak üzere Gaziantep'in ciğerleri olan ormanları titizlikle kontrol etmeye çalıştıklarını anlatan Çakır, "Ramazan oldukça iyi geçiyor. Zaman zaman zorlanıyoruz. Sıcak ve susuzluk etkileyebiliyor. İftarımızı da sahurumuzu da burada yapıyoruz. Gece gündüz demeden görevimizi sürdürüyoruz." dedi.

İki yıldır kulede görev yapan Mehmet Şahan da ikinci ramazanını kulede geçirdiğini aktararak, "Ramazan ayında sıcaklar nedeniyle zorluk yaşıyoruz ancak hassas bir görev yapıyoruz. Gece gündüz görevimizin başındayız. Bildirdiğimiz yangınların hemen söndürülmesinden mutlu oluyoruz. Çünkü ülkenin milli serveti yanmaktan kurtuluyor." diye konuştu.

- 18 kulede 54 personel görev yapıyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş ise sorumlu oldukları Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki 18 kulede 54 personelin görev yaptığını söyledi.