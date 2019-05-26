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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kaburga dolması lezzetiyle iftar sofralarını da süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, her malzemesi özenle seçilen kaburga dolması, iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor - İşletmeci Çetin Nazlıcan: - "İftarda yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Su buharında pişen bir yemek olduğu için ramazanda da çok rağbet görüyor"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da her malzemesi özenle seçilen ve en çok tercih edilen yemekler arasında bulunan kaburga dolması, iftar sofralarını da süslüyor.

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan Diyarbakır'da her mevsim ilgi gören kaburga dolması, ramazanda da iftar sofralarında yerini alıyor.

Kentte yıllardır işlettiği restoranda kaburga dolması yapan Çetin Nazlıcan, AA muhabirine, "Kaburgacı Selim Amca" diye tanınan babasının açtığı işletmeyi 25 yıldır çalıştırdığını söyledi.

Kaburga dolması yapımının zahmetli ancak lezzetinin bir o kadar güzel olduğunu ifade eden Nazlıcan, "Kaburga dolması, Diyarbakır mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biridir. En büyük özelliği, dağlarda yetişen reyhan otu." diye konuştu.

Diyarbakır'a gelenlerin bu yemeği tatmadan gitmemesi gerektiğini anlatan Nazlıcan, "Bir kuzudan 4 kaburga çıkar. Kol ve kafes kısmı da güzel olur. Kaburga dolması her yerde bulunan bir yemek değil, Diyarbakır'ın güzel yemeklerinden biridir. Yemeği çok beğenenler oluyor, çok güzel tepkiler alıyoruz." dedi.

Nazlıcan, bu yemeğin her mevsim tüketildiğini, özellikle kış aylarında ve ramazanda çok fazla rağbet gördüğünü dile getirdi.

Kaburga dolmasının yağsız ve buharda piştiği için sağlıklı olduğunu anlatan Nazlıcan, şöyle devam etti:

"İftarda yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Bizi arayıp rezervasyon yapanlar, alıp evine götürenler oluyor. Su buharında pişen bir yemek olduğu için ramazanda da çok rağbet görüyor. Güzel bir yoğunluk yaşıyoruz. Kış aylarında günde 12 gövde kullanıyoruz ama ramazanda sayı 16'ya kadar çıkıyor. Bunun sebebi yoğun ilgi ve kaburga dolmasının alınıp evlerde misafirlere ikram edilmesidir."

- "Herkese tavsiye ediyoruz"

İzmir'den gelen Turgay Koşucu da her Diyarbakır ziyaretinde arkadaşlarıyla kaburga dolması yediğini söyledi.

Koşucu, "Her bölgenin kendine has yemekleri vardır. Diyarbakır'ın da kaburga dolması var. Kente gelen herkese kaburga dolması yemesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Suat Özçelik ise kaburga dolmasının evlerde özel günlerde, bayramlarda ve ramazanda yapılan bir yemek olduğunu ifade etti. Özçelik, şunları kaydetti:

"Yıllardır bu yemek herkesin sofrasında yer alıyor. Özel yemek olduğu için iftarda da tercih ediliyor. Vatandaşlar gün boyu aç kaldığı için iftarda güzel bir yemek yemek ister. O yüzden kaburga dolması tercih ediliyor. Kaburga dolması bu bölgeye özgü bir yemek. O yüzden sevdiğimiz, değer verdiğimiz misafirlerimizi buraya getirip bu yemeği tanıtmış oluyoruz."

Gaziantep'ten gelen Fatih Akgün de yaşadığı kentin mutfağının çok geniş olduğunu ancak Diyarbakır'a geldiğinde farklı lezzetlerle karşılaştığını belirtti.

Akgün, "Diyarbakırlı dostlarımızın yanına geldiğimizde bizi özellikle kaburga dolması yemeye getiriyorlar. Özel ve yöresel bir yemek olduğu için tercih ediyoruz. Kaburga dolması hafif. Diyarbakır'a gelen herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

- Kaburga dolmasının yapımı

Her malzemesi özenle seçilen kaburga dolması, kuzunun kaburga kısmından yapılıyor. Yemek, haşlanmış pirinç, maydanoz, karabiber, pul biber, reyhan, çeşitli baharatlar ve salçanın karıştırılarak kaburgaya doldurulmasıyla hazırlanıyor.

Malzemelerin konulmasının ardından dikilen kaburga, önce buharda, sonra da fırında yaklaşık 4 saatte pişiriliyor.

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Diyarbakır Huzur ve Bereket Ayı Ramazan Kaburga dolması

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