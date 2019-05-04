HABER

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kazakistan'da ramazan hazırlıkları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Başkent Nur Sultan'da cami avlularında iftar çadırları kuruldu, camiler temizlendi - Nur Sultan Baş İmamı Hacı Naurızbay Taganulı: - "Camilerde günde 2 bin kişiye iftar verilecek, uluslararası yarışmalarda başarılı olan imamlarımız hatim okuyacak" - Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz: - "Ülkemizin (1991'de) bağımsızlığı kazanmasından sonra elde ettiğimiz dini özgürlük, farzları yerine getirmemiz için tüm imkanları sağlamıştır" - Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın: - "Toplam 5 bin kişilik iftar programları düzenleyeceğiz"

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ramazan ayı hazırlıkları çerçevesinde camilerin avlularında iftar çadırları kuruldu, camilerde temizlik çalışmaları yapıldı.

Ramazan hazırlıkları kapsamında Nur Astana, Hacı Saduakas Gılmani ve diğer camilerin avlularında iftar çadırları kurulurken, camilerde temizlik çalışmaları tamamlandı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi koordinasyonunda şehirdeki 10 camide 30 gün boyunca günde 2 binin üzerinde Müslümana iftar verilmesi planlanıyor.

Nur Sultan Baş İmamı Hacı Naurızbay Taganulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Camilerde günde 2 bin kişiye iftar verilecek, uluslararası yarışmalarda başarılı olan imamlarımız hatim okuyacak." dedi.

Ramazanın hayırsever ayı olduğuna işaret eden Taganulı, ülke genelindeki tüm camilerinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik programlara yoğunlaşılacağını söyledi.

Taganulı, Hazreti Sultan camisinde 24 saat telefonla hizmet verecek çağrı merkezinin kurulduğunu, merkezin ramazan ile ilgili halkın bütün sorularını yanıtlayacağını dile getirdi.

Taganulı, ayrıca teravih namazlarının geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle sponsorlar ve Nur Sultan Valiliğinin destekleriyle camilerden 11 istikamete ücretsiz otobüs seferlerinin yapılacağı bilgisini paylaştı.

- "Dini özgürlük, farzları yerine getirmek için imkan sağladı"

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz, halkı ramazan ayında hayır işleri yapmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çağırarak, "Ülkemizin (1991'de) bağımsızlığı kazanmasından sonra elde ettiğimiz dini özgürlük, farzları yerine getirmemiz için tüm imkanları sağlamıştır." şeklinde konuştu.

Oraz, "Ramazan sadece yemek yememek değil, kötü düşünceleri sınırlamaktır. Ramazanın, Müslümanın ruhani dünyasını terbiyeleyen bir mektep olduğunu düşünüyorum. 30 günlük oruç Müslüman için bir sınavdır." değerlendirmesinde bulundu.

-Türkiye'den 5 bin kişiye iftar

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın da Kazakistan'da ramazan hazırlıkları tamamladıklarını belirterek,"Nur Sultan, Almatı, Çimkent, Taldıkorgan, Kostanay, Türkistan, Aktau, Öskemen şehirlerinde toplam 5 bin kişilik iftar programları düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akın, ayrıca Almatı eyaletine bağlı Talgar kasabasındaki Türk lisesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi öğrencilerine iftar vereceklerini dile getirdi.

Ramazan ayı çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığından 15 hafız din görevlisinin Kazakistan'a geleceğini aktaran Akın, onların bir ay boyunca ülkenin farklı bölgelerinde hatim okuyup teravih namazı kıldıracaklarlarını kaydetti.

Akın, Kazakistan'da toplam 500 aileye ramazan kumanyası dağıtacakları bilgisini de paylaşarak, "Temel gıda malzemelerinden oluşan 30 kiloluk paketler, Türkiye Diyanet Vakfımız, Türkiye vatandaşları adına ihtiyaç sahibi kardeşlerimize takdim edilecek." dedi.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
(Özel ) Bu aile 77 yıldır muhtarlığı kimseye kaptırmadı(Özel ) Bu aile 77 yıldır muhtarlığı kimseye kaptırmadı
Burhaniye’de çiftçi hayrına yoğun ilgiBurhaniye’de çiftçi hayrına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Müslümanları Din İdaresi ORUÇ ramazan ayı

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapattı

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap

Konya'da işçi servisi TIR'la çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.