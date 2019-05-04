HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kazakistan'da ramazan hazırlıkları tamamlandı

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ramazan ayı hazırlıkları çerçevesinde camilerin avlularında iftar çadırları kuruldu, camilerde temizlik çalışmaları yapıldı.
Ramazan hazırlıkları kapsamında Nur Astana, Hacı Saduakas Gılmani ve diğer camilerin avlularında iftar çadırları kurulurken, camilerde temizlik çalışmaları tamamlandı.
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi koordinasyonunda şehirdeki 10 camide 30 gün boyunca günde 2 binin üzerinde Müslümana iftar verilmesi planlanıyor.
Nur Sultan Baş İmamı Hacı Naurızbay Taganulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Camilerde günde 2 bin kişiye iftar verilecek, uluslararası yarışmalarda başarılı olan imamlarımız hatim okuyacak." dedi.
Ramazanın hayırsever ayı olduğuna işaret eden Taganulı, ülke genelindeki tüm camilerinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik programlara yoğunlaşılacağını söyledi.
Taganulı, Hazreti Sultan camisinde 24 saat telefonla hizmet verecek çağrı merkezinin kurulduğunu, merkezin ramazan ile ilgili halkın bütün sorularını yanıtlayacağını dile getirdi.
Taganulı, ayrıca teravih namazlarının geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle sponsorlar ve Nur Sultan Valiliğinin destekleriyle camilerden 11 istikamete ücretsiz otobüs seferlerinin yapılacağı bilgisini paylaştı.
- "Dini özgürlük, farzları yerine getirmek için imkan sağladı"
Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz, halkı ramazan ayında hayır işleri yapmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çağırarak, "Ülkemizin (1991'de) bağımsızlığı kazanmasından sonra elde ettiğimiz dini özgürlük, farzları yerine getirmemiz için tüm imkanları sağlamıştır." şeklinde konuştu.
Oraz, "Ramazan sadece yemek yememek değil, kötü düşünceleri sınırlamaktır. Ramazanın, Müslümanın ruhani dünyasını terbiyeleyen bir mektep olduğunu düşünüyorum. 30 günlük oruç Müslüman için bir sınavdır." değerlendirmesinde bulundu.
-Türkiye'den 5 bin kişiye iftar
Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın da Kazakistan'da ramazan hazırlıkları tamamladıklarını belirterek,"Nur Sultan, Almatı, Çimkent, Taldıkorgan, Kostanay, Türkistan, Aktau, Öskemen şehirlerinde toplam 5 bin kişilik iftar programları düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Akın, ayrıca Almatı eyaletine bağlı Talgar kasabasındaki Türk lisesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi öğrencilerine iftar vereceklerini dile getirdi.
Ramazan ayı çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığından 15 hafız din görevlisinin Kazakistan'a geleceğini aktaran Akın, onların bir ay boyunca ülkenin farklı bölgelerinde hatim okuyup teravih namazı kıldıracaklarlarını kaydetti.
Akın, Kazakistan'da toplam 500 aileye ramazan kumanyası dağıtacakları bilgisini de paylaşarak, "Temel gıda malzemelerinden oluşan 30 kiloluk paketler, Türkiye Diyanet Vakfımız, Türkiye vatandaşları adına ihtiyaç sahibi kardeşlerimize takdim edilecek." dedi.
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