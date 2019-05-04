HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kazakistan'da ramazan hazırlıkları tamamlandı

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

Taganulı, Hazreti Sultan camisinde 24 saat telefonla hizmet verecek çağrı merkezinin kurulduğunu, merkezin ramazan ile ilgili halkın bütün sorularını yanıtlayacağını dile getirdi.

Ramazanın hayırsever ayı olduğuna işaret eden Taganulı, ülke genelindeki tüm camilerinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik programlara yoğunlaşılacağını söyledi.

Nur Sultan Baş İmamı Hacı Naurızbay Taganulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Camilerde günde 2 bin kişiye iftar verilecek, uluslararası yarışmalarda başarılı olan imamlarımız hatim okuyacak." dedi.

Ramazan hazırlıkları kapsamında Nur Astana, Hacı Saduakas Gılmani ve diğer camilerin avlularında iftar çadırları kurulurken, camilerde temizlik çalışmaları tamamlandı.

Taganulı, ayrıca teravih namazlarının geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle sponsorlar ve Nur Sultan Valiliğinin destekleriyle camilerden 11 istikamete ücretsiz otobüs seferlerinin yapılacağı bilgisini paylaştı.

- "Dini özgürlük, farzları yerine getirmek için imkan sağladı"

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz, halkı ramazan ayında hayır işleri yapmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çağırarak, "Ülkemizin (1991'de) bağımsızlığı kazanmasından sonra elde ettiğimiz dini özgürlük, farzları yerine getirmemiz için tüm imkanları sağlamıştır." şeklinde konuştu.

Oraz, "Ramazan sadece yemek yememek değil, kötü düşünceleri sınırlamaktır. Ramazanın, Müslümanın ruhani dünyasını terbiyeleyen bir mektep olduğunu düşünüyorum. 30 günlük oruç Müslüman için bir sınavdır." değerlendirmesinde bulundu.

-Türkiye'den 5 bin kişiye iftar

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın da Kazakistan'da ramazan hazırlıkları tamamladıklarını belirterek,"Nur Sultan, Almatı, Çimkent, Taldıkorgan, Kostanay, Türkistan, Aktau, Öskemen şehirlerinde toplam 5 bin kişilik iftar programları düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.