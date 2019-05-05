HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kırgızistan'da ilk teravih namazı kılındı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Ülkedeki Müslümanlar, ilk teravih namazını kılmak için ülkedeki cami ve mescitlere akın etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 ay önce açtığı, başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde ilk teravih heyecanı yaşandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayın insanlığa ve tüm Müslümanlara hayır ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

