HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kökü İstanbul'da olan ağacın Arjantin'deki kolu: Cerrahiler

MUHAMMED EMİN CANİK - Cerrahi tarikatının Arjantin'deki Şeyhi Abdel Qader Ocampo, "Tüm görevimizin, peygamberin miras bıraktığı şeyi yerine getirmek ve kalplerimizi Allah'ın, Peygamber'in ve İslam dininin aşkına açmak olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Nureddin Cerrahi tarafından 16'ncı yüzyılda İstanbul'da kurulan Cerrahi tarikatının Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki dergahının şeyhi Ocampo, 1998'den bu yana bu görevde olduğunu belirtti.

80 yaşındaki Ocampo, 1992 yılında Müslüman olduğunu belirterek, "Bir gün sokakta yürüyordum, ezan okunduğunu duydum. Sonra ezanın nereden geldiğini buldum ve oraya gittim. Sonra ağlamaya başladım, kendimi alamadım ağlamaktan. Bana bir bardak su getirdiler ve niye ağladığımı sordular. Onlara ezan yüzünden derin bir şekilde duygulandığımı söyledim. Bu olaydan sonra orayı sık sık ziyaret ettim ve bir yıl sonra da Müslüman oldum." diye konuştu.

- "Arjantin'de yaklaşık 100 Cerrahi tarikatı mensubu var"

Şeyh Ocampo, Cerrahi tarikatıyla tanışmasını, "Uzun yıllar Sufiliği araştırdım. Burada tanıştığım birisi bana Buenos Aires'e Halveti-Cerrahi tarikatından bir şeyhin Buenos Aires'e geleceğini söyledi ve beni onunla tanıştırdı. O şeyh, konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra Buenos Aires’te bir Cerrahi dergahı açmaya karar verdi ve beni de burada görevlendirdi ve benim hikayem burada böyle başladı." ifadelerini kullandı.