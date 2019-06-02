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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Kökü İstanbul'da olan ağacın Arjantin'deki kolu: Cerrahiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Cerrahi tarikatının Arjantin'deki şeyhi Abdel Qader Ocampo: - "Tüm görevimizin, Peygamber'in miras bıraktığı şeyi yerine getirmek ve kalplerimizi Allah'ın, Peygamber'in ve İslam dininin aşkına açmak olduğunu söyleyebiliriz" - "Bir gün sokakta yürüyordum, ezan okunduğunu duydum. Sonra ezanın nereden geldiğini buldum ve oraya gittim. Sonra ağlamaya başladım, kendimi alamadım ağlamaktan" - "Uzun yıllar Sufiliği araştırdım. Burada tanıştığım birisi bana Buenos Aires'e Halveti-Cerrahi tarikatından bir şeyhin Buenos Aires'e geleceğini söyledi ve beni onunla tanıştırdı. O şeyh konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra Buenos Aires’de bir Cerrahi dergahı açmaya karar verdi ve beni de burada görevlendirdi"

MUHAMMED EMİN CANİK - Cerrahi tarikatının Arjantin'deki Şeyhi Abdel Qader Ocampo, "Tüm görevimizin, peygamberin miras bıraktığı şeyi yerine getirmek ve kalplerimizi Allah'ın, Peygamber'in ve İslam dininin aşkına açmak olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Nureddin Cerrahi tarafından 16'ncı yüzyılda İstanbul'da kurulan Cerrahi tarikatının Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki dergahının şeyhi Ocampo, 1998'den bu yana bu görevde olduğunu belirtti.

80 yaşındaki Ocampo, 1992 yılında Müslüman olduğunu belirterek, "Bir gün sokakta yürüyordum, ezan okunduğunu duydum. Sonra ezanın nereden geldiğini buldum ve oraya gittim. Sonra ağlamaya başladım, kendimi alamadım ağlamaktan. Bana bir bardak su getirdiler ve niye ağladığımı sordular. Onlara ezan yüzünden derin bir şekilde duygulandığımı söyledim. Bu olaydan sonra orayı sık sık ziyaret ettim ve bir yıl sonra da Müslüman oldum." diye konuştu.

- "Arjantin'de yaklaşık 100 Cerrahi tarikatı mensubu var"

Şeyh Ocampo, Cerrahi tarikatıyla tanışmasını, "Uzun yıllar Sufiliği araştırdım. Burada tanıştığım birisi bana Buenos Aires'e Halveti-Cerrahi tarikatından bir şeyhin Buenos Aires'e geleceğini söyledi ve beni onunla tanıştırdı. O şeyh, konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra Buenos Aires’te bir Cerrahi dergahı açmaya karar verdi ve beni de burada görevlendirdi ve benim hikayem burada böyle başladı." ifadelerini kullandı.

Cerrahilerin önde gelen isimlerinden Sefer Efendi ile de tanıştığını anlatan Ocampo, "Buenos Aires'te Cerrahi tarikatına mensup 70, Arjantin genelinde ise yaklaşık 100 kişi var." dedi.

- "Dergah bütün Arjantin halkına açık, isteyen herkes gelebilir"

Ocampo, Arjantin halkının Sufiliği nasıl karşıladığına ilişkin, merak edenleri, ne yaptıklarını görmeleri için dergaha davet ettiklerini belirterek, "Bunun dışında da buraya İslam'ı öğrenmek için geliyorlar. Dergah bütün Arjantin halkına açık, isteyen herkes gelebilir. Buraya gelenlerin çoğu da zaten yaptığımız şeye aşık oluyorlar." diye konuştu.

Dergahta çeşitli etkinlikler yaptıklarına dikkati çeken Ocampo, her cumartesi toplanıp ibadet ettiklerini anlattı.

- "Görevimiz kalplerimizi Allah'ın, Peygamber'in ve İslam dininin aşkına açmak"

Ocampo, Cerrahiler olarak amaçlarını, "Tüm görevimizin, Peygamber'in miras bıraktığı şeyi yerine getirmek ve kalplerimizi Allah'ın, Peygamber'in ve İslam dininin aşkına açmak olduğunu söyleyebiliriz." ifadesiyle açıkladı.

Hazreti Muhammed'in öğretisi olan "ego ile olan mücadelenin" en büyük cihat olduğunu vurgulayan Ocampo, bunun için azim gösterdiklerini söyledi.

Ocampo, Cerrahilerin Arjantin halkıyla ilişkisini şu sözlerle açıkladı:

"Bizim mesajımız örnek olmaktır. Her birimizin ailesi var ve bunların içinde Müslüman olanlar da olmayanlar da var. Biz onlara örnek olmak durumundayız. Mesela benim iki kızım var, onlardan biri Müslüman, diğeri değil. Bu şekilde akrabalarımız da var ama benim eşim ve rahmetli annem Müslüman. Akrabalarım benim seçtiğim yola saygı gösteriyor. Hala Müslüman olmayan akrabalarımın da İslam'ı seçeceğine inanıyorum."

Ocampo, İstanbul'da Cerrahi toplantıları için "Tam olarak olağanüstü. Siz Türklerin bizim sahip olmadığımız bir musiki kabiliyeti var. Sizi dinlemek harika bir şey, özellikle de Kur’an-ı Kerim okuduğunuzda. Kur'an-ı Kerim güzel okununca ben çok duygulanıyorum. Güzel bir tilavetle okunan Kur'an-ı Kerim, karşı konulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cerriha Tarikatı Şeyh Abdel Qader Ocampo

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