KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen, on iki ayın sultanı ramazana sayılı günler kala, evlerde iftar ve sahur sofralarında tüketilmesi için çeşit çeşit ikramlar hazırlanıyor.

İmece kültürünün hala yaşatıldığı yörelerde kadınlar, iftar sofralarında tüketilmesi için mantı, içli köfte, sarma yapma telaşı yaşarken, sahurda tok tutması için de kete, çörek, katmer hazırlıyor.

Kayseri'nin en eski yerleşimlerinden olan, kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Gürpınar köyünde yaşayan kadınlarını da ramazan telaşı sardı.

Köyde bulunan kimi eski kimi yeni 14 fırının bacaları, iftar ve sahur sofralarındaki ikramlıkların hazırlanması için aralıksız tütüyor. İmece geleneğini yaşatan fırınları kullanmak için sıraya giren kadınlar, sabah erkenden fırınları yakıyor. Erken vakitlerde yoğurulan hamurların bir kısmından kete, bir kısmından ise içine tahin konularak köy halkının "tahinli" dediği çörek pişiriliyor.

Komşularının hazırlıklarına yardım eden 61 yaşındaki Kiraz Elci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazana 20 gün kala hazırlıklara başladıklarını söyledi.