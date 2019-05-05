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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malezya Başbakanı Mahathir'den ramazan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:27 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Oruç tutmayı, karakterimizi şekillendirmek için önemli bir ibadet olarak kabul ederiz. Çünkü oruç bize İslam'ın yasakladığı şeylere karşı kendimizi kontrol etmeyi öğretir"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Oruç tutmayı, karakterimizi şekillendirmek için önemli bir ibadet olarak kabul ederiz. Çünkü oruç bize İslam'ın yasakladığı şeylere karşı kendimizi kontrol etmeyi öğretir" ifadesini kullandı.

Mahathir, Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Malezya halkının ve tüm İslam aleminin ramazanını tebrik etti. Oruç tutanlara israftan kaçınma ve ramazan vesilesiyle eksiklerini giderme çağrısında bulunan Mahathir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ayda bizler genellikle ramazan pazarlarına gideriz. İftar için alışveriş yaparken kendimizi kontrol etmeli ve paramızı israf etmemeliyiz. Oruç tutmayı, karakterimizi şekillendirmek için önemli bir ibadet olarak kabul ederiz. Çünkü oruç bize İslam'ın yasakladığı şeylere karşı kendimizi kontrol etmeyi öğretir."

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Mahathir Malezya mesaj Muhammed Ramazan

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