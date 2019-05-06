HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malezya'da ilk oruç açıldı

Malezya'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarının heyecanını yaşadı.

Başkent Kuala Lumpur'daki birçok sokağa kurulan ramazan pazarlarında iftarlıklarını alan Malezyalılardan kimi sokakta, kimi camilerde, kimi de evlerinde oruçlarını açtı.

Kuala Lumpur'daki çok sayıda büyük camide verilen iftarlara katılan yüzlerce Müslüman, birlik ve beraberlik içinde ibadetlerini eda etti.

İftarlarını yapan Müslümanlar, daha sonra abdestlerini alarak akşam namazını cemaat halinde kıldı.

