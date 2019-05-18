HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malezya'daki Arakanlılar ramazanı vatan hasretiyle geçiriyor

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da yaşayan Arakanlı mülteciler, ramazan ayını ana vatanlarına özlem ve hasret duyarak idrak ediyor.

Kimi 2012'de Myanmar'da Müslümanlara yönelik uygulanan şiddetten canını kurtarmak kimisi de daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak için Malezya'ya sığınan Arakanlılar, yaşadıkları kötü tecrübelere rağmen ramazan ayını birlik ve dayanışma içinde geçiriyor.

Başkent Kuala Lumpur'daki Arakanlılar, her gün bir arkadaşlarının evinde toplanarak oruçlarını açıyor.

Geleneksel olarak ramazan sofralarında yeşil mercimekli salata benzeri yemekleri eksik etmeyen Arakanlılar, kendi kültürlerine ait hamur kızartmaları ve tatlılarıyla iftarlarını yapıyor.

İftardan önce dualar okuyan Arakanlılar, oruçlarını açıp akşam namazını kıldıktan sonra çay içerek muhabbetlerine devam ediyor.

İftar için arkadaşlarını evinde ağırlayan ve AA muhabirine konuşan Arakanlı öğrenci Anisul İslam, "Her ramazanın gelişinde vatanımızı çok özlüyoruz. Arakan'dayken iftarlarda geleneksel yemeklerimizi pişiriyorduk ama bugün burada o yemeklerin hepsini bulamıyoruz." dedi.