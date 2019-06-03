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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malezyalılar bayrama geleneksel kıyafetleriyle hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı öncesi geleneksel kıyafetlerini satın almak için ramazan pazarlarına gidiyor - Erkekler "baju Melayu", kadınlar ise "baju kurung" adlı geleneksel kıyafetlerini tercih ediyor - Pazarda geleneksel kıyafetler satan Kemal Cafer: - "Baju Melayu ve baju kurung, bayramların haricinde genellikle diğer özel günlerde ve devlet törenlerinde de giyiliyor. Malayların bu kültürü korumasını istiyoruz"

ÖMER FARUK YILDIZ - Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Malezya'da yaşayan Müslümanlar, bayram öncesi geleneksel kıyafet alışverişleri için ülke genelinde kurulan ramazan pazarlarına akın ediyor.

Her renk ve kumaştan geleneksel kıyafetleri ramazan pazarlarında bulabilen Malezyalılar için her bütçeye göre bayramlık kıyafet almak mümkün olabiliyor.

Erkekler "baju Melayu", kadınlar ise "baju kurung" adlı geleneksel kıyafetleri tercih ediyor.

Genellikle ölçüsü bol olan baju Melayu, parlak renkli gömlek, aynı renkten ince kumaş pantolon ve bele sarılan "samping" isimli peştemaldan oluşuyor.

Baju Melayu'dan farklı renkte olması gereken geleneksel Malay peştemalı, kareli desenleriyle İskoçların geleneksel kıyafeti "kilt"i andırıyor.

Malezyalı erkekler, başlarına da "songkok" adı verilen siyah fes takıyor.

Osmanlı Devleti'nde Sultan II. Mahmud Han zamanında kırmızı renkli fesin giyilmeye başlamasının ardından Güneydoğu Asya Müslümanları tarafından da benimsenen ve Malezya'da "songkok" olarak isimlendirilen siyah renkli fes her bölge ülkesinde farklı isme sahip.

- "Malayların bu kültürü korumasını istiyoruz"

Kadınların geleneksel elbisesi baju kurung da tıpkı baju Melayu gibi tek renkten oluşuyor fakat erkeklerin geleneksel kıyafetinden farklı olarak desenleriyle öne çıkıyor.

Her iki geleneksel bayramlık kıyafetlerin yakalarını tutturmak için özel düğmeler de ramazan pazarlarında satılıyor.

Birçok farklı modeldekiözel düğmeler, aynı zamanda koleksiyon meraklıları tarafından biriktirilmek için de satın alınıyor.

Pazarda geleneksel kıyafetler satan Kemal Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ramazanda kıyafet satışlarının oldukça bereketli geçtiğini belirtti.

Geleneksel kıyafet ticaretinden oldukça memnun olduğunu söyleyen Kemal, "Baju Melayu ve baju kurung, bayramların haricinde genellikle diğer özel günlerde ve devlet törenlerinde de giyiliyor. Malayların bu kültürü korumasını istiyoruz." dedi.

Malezya, Ramazan Bayramı 5 Haziran'da başlayacak.

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