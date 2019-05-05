HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Manisa'nın 52 yıllık davulcusu ramazana hazır

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde 52 yıldır davuluyla vatandaşları sahura kaldıran 68 yaşındaki Muzaffer Doğru, bu yıl da evinin çevresinde antrenman yaparak ramazana hazırlandı.

Sinan Mahallesi'nde yaşayan Doğru, sokakların genelde dik ve yokuş olduğu ilçede, ramazan öncesi kondisyonunu artırmak için davuluyla evinin yakınlarında dolaşarak hazırlıklarını tamamladı.

Mesleğiyle yaşıt 52 yıllık davuluna gözü gibi bakan Doğru, sahurda vatandaşları kaldırdıktan sonra, gündüzleri eşiyle halı ipliği ayıklayarak geçimini sağlıyor.

- "Davulculuk baba mesleğim"

Muzaffer Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davulculuğa 1967'de başladığını belirtti.

Bunun baba mesleği olduğunu anlatan Doğru, "Babamız bizi düğün, sünnet ve ramazanda davulculuk yaparak yetiştirdi. Ben de baba mesleğimi yaşatmak istedim. Demirci'nin yolları malum yokuş. Ramazan temposuna kendimi alıştırmak için günler öncesinde evimin önünde antrenmanlar yaptım." dedi.

Ramazan haricinde düğün ve sünnetlerde davulculuk yaptığını dile getiren Doğru, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini ifade etti.