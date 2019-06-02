HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Minik öğrenciler ramazanda yetimleri ve yoksul aileleri unutmadı

"Velileri de organize ettik. Öğrencilerin de katkılarıyla elde ettiğimiz gelir sayesinde ramazan kolileri oluşturduk. Yetim çocuklara bayramlık kıyafetler aldık. Öğrencilerimiz bu sayede iyilik yaptıkça çok mutlu oluyor. Kumbaranın birinden 50 lira çıktı. O sınıfın öğretmenine sorduk '50 lirayı kim attı?' diye. Öğrendik ki çocuğun evde kumbarası varmış, kumbarasında biriktirdiği parayı tümletip okuldaki kumbaraya atmış. Çocukla konuştuğumda 'Yetim kardeşlerimiz var, sokakta köpekler var. Bunlara yardım etmeyi çok istiyordum. Yardım ettikçe mutluluğum artıyor. Bizim babamız var, her şeyimizi alıyor ama okulumuzda Suriye'den gelen çocuklar da var, babasız çocuklar da. Onlara destek oldukça mutlu oluyorum.' dedi."

Ramazan ayı dolayısıyla da bir çalışma yaptıklarını ifade eden Say, şunları kaydetti:

Say, kış aylarında da zaman zaman hayvanlara barınak yapıp onlar için doğaya yem bıraktıklarını, bu sayede öğrencilerde tüm canlılara yardım duygusunun gelişmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Dördüncü sınıf öğrencisi Ayşe Ahsen Topçu da kumbarada toplanan parayla herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Hayvanlara yiyecek veriyoruz. Bazı çocuklara yardım ediyoruz. İhtiyacı olan kişilere yardım ediyoruz. Hediye götürünce mutlu oluyorlar. Kumbara doldukça da biz mutlu oluyoruz." diye konuştu.

İremsu Ünsal ise iyilik kumbarasında lösemili çocukların tedavi olması için para biriktirdiklerini anlatarak, "Yetim çocukların bayramlık kıyafet alabilmesi için de para biriktirip onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Biz ne kadar mutlu oluyorsak onlar da o kadar mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

