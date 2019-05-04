CEM ŞAN - Ulu Cami ve Yeşil Cami gibi çok sayıda tarihi yapının bulunduğu, kültürel değerleriyle Osmanlı'dan izler taşıyan ve inanç turizminin önde gelen illerinden Bursa, ramazan ayında da çok sayıda yerli yabancı turiste ev sahipliği yapacak.

Ulu Cami, Yeşil Cami, Emir Sultan Camisi gibi kutsal mekanlar, Osman Gazi ile Orhan Gazi'nin türbeleri, Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Emir Sultan ve Muradiye gibi külliyeleri ile Süleyman Çelebi, Üftade, Somuncu Baba, Geyikli Baba gibi manevi mimarların kabirleri, inanç turizmi bakımından kentteki önemli ziyaret durakları arasında yer alıyor.

Söz konusu mekanların ramazan ayında da çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

- "Yeryüzünün 5. kutsal mekanı Ulu Cami"

Ecdat yadigarı olduğu kadar gelecek nesillere bırakılacak bir emanet niteliği taşıyan, inanç turizmi açısından önemli konumda bulunan Ulu Cami, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Osmanlı Devleti'nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında yaptırılan abidevi eser, erken dönem Osmanlı sanatının en önemli örneği, Türk ve İslam dünyasının da nadide camileri arasında yer alıyor.