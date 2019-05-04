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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - "Osmanlı Payitahtı" Bursa ramazanda turistleri çağırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Ulu Cami ve Yeşil Cami gibi çok sayıda tarihi yapının bulunduğu, kültürel değerleriyle Osmanlı'dan izler taşıyan ve inanç turizminin önde gelen kentlerinden Bursa'ya ramazan ayında da çok sayıda yerli yabancı turistin gelmesi bekleniyor - TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu: - "Kutsal mekanların, camilerin, türbelerin gezilmesi, Bursa'nın Osmanlı döneminden kalma yemekleriyle iftar yapılması, gelenekleri yansıtan sanatsal organizasyonlar gibi dolu dolu bir Bursa ramazan programı hazırlıyoruz. Bu sene Bursa'yı ramazan ayında da örnek bir kent yapacağız"

CEM ŞAN - Ulu Cami ve Yeşil Cami gibi çok sayıda tarihi yapının bulunduğu, kültürel değerleriyle Osmanlı'dan izler taşıyan ve inanç turizminin önde gelen illerinden Bursa, ramazan ayında da çok sayıda yerli yabancı turiste ev sahipliği yapacak.

Ulu Cami, Yeşil Cami, Emir Sultan Camisi gibi kutsal mekanlar, Osman Gazi ile Orhan Gazi'nin türbeleri, Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Emir Sultan ve Muradiye gibi külliyeleri ile Süleyman Çelebi, Üftade, Somuncu Baba, Geyikli Baba gibi manevi mimarların kabirleri, inanç turizmi bakımından kentteki önemli ziyaret durakları arasında yer alıyor.

Söz konusu mekanların ramazan ayında da çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

- "Yeryüzünün 5. kutsal mekanı Ulu Cami"

Ecdat yadigarı olduğu kadar gelecek nesillere bırakılacak bir emanet niteliği taşıyan, inanç turizmi açısından önemli konumda bulunan Ulu Cami, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Osmanlı Devleti'nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında yaptırılan abidevi eser, erken dönem Osmanlı sanatının en önemli örneği, Türk ve İslam dünyasının da nadide camileri arasında yer alıyor.

Açılışında ilk hutbeyi Somuncu Baba'nın verdiği, ilk imamı da Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi olan bu kutlu mekan, büyük alimlerin eserlerinde Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Şam'daki Emeviye Camisi'nin ardından beşinci ziyaretgah olarak zikrediliyor.

Evliya Çelebi'nin, "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur." ifadesiyle anlattığı Ulu Cami, Bursa'nın itibarı en yüksek mabedi ve kalbi konumunda bulunuyor.

- "Bursa inanç turizminde de önemli bir şehir"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da her turistin ihtiyacını karşılayacak potansiyel olduğunu söyledi.

İslam alemi için önemli bir zaman dilimi olan ramazana az bir süre kaldığını ifade eden Saraçoğlu, "Bursa inanç turizminde de önemli bir şehir. Yurt içinden herkesi Bursa'ya davet ediyoruz. Ramazan ayının belli bir dönemini veya birkaç gününü manevi değerleri olan Bursa'da geçirmelerini istiyoruz." dedi.

Saraçoğlu, yerli ve yabancı turistlerin Ulu Cami'yi mutlaka ziyaret ettiğini belirterek, "İnanç turizmi konusunda önemli bir değere sahip olan Ulu Cami, İslamiyet'te en önemli beşinci mekan olarak kabul ediliyor. Bunun yanı sıra Bursa evliyalar şehri olarak da bilinir. Emir Sultan, Üftade, Molla Fenari Hazretleri gibi Allah dostlarına ev sahipliği yapıyor. Güzel bir ramazan geçirmek için inanç turizmi konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

- Ramazan tur paketi

Ramazan ayına özel tur paketleri hazırlayıp sunmaya başladıklarını dile getiren Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan tur paketi hazırladık. Kutsal mekanların, camilerin, türbelerin gezilmesi, Bursa'nın Osmanlı döneminden kalma yemekleriyle iftar yapılması, gelenekleri yansıtan sanatsal organizasyonlar gibi dolu dolu bir Bursa Ramazan programı hazırlıyoruz. Bu sene Bursa'yı ramazan ayında da örnek bir kent yapacağız. Tur paketi programda gündüz inanç turizmi başlığı altında topladığımız kutsal yerlerin veya mekanların ziyaret edilmesi, akşam iftar programı, iftar sonrası Karagöz-Hacivat, meddah gibi oyunların sergilenmesi gibi aktiviteler olacak. Bu proje yeni başladı. Bu sene ilk kez uygulanacak."

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