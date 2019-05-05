HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Özbekistan’da ramazan hazırlıkları tamamlandı

BAHTİYAR ABDULKERİMOV - Özbekistan'da huzur ve bereket ayı ramazanın son hazırlıkları tamamlandı.

Ülke genelinde 2 binden fazla caminin bulunduğu Özbekistan'daki tüm camiler ramazan için hazır hale getirilirken, ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim’in hatmedileceği camilerde hafızlar görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle ramazan ayının en iyi şekilde geçmesinin sağlanması için gereken tedbirlerin alınmasını istedi. Kararnamede, bu kutsal ayda muhtaçların desteklenmesi, aileler ve mahallelerde huzur ve saygı ortamının pekiştirilmesi ve mezarlıkların temizlenmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi talep edildi.

Ramazan öncesinde ülkedeki tüm yerleşim alanlarında ve şehirlerde temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılırken, camiler de teravih namazları için hazır hale getirildi.

Güzelleştirme çalışmaları kapsamında cami bahçelerine çiçekler dikildi.

Taşkent'teki dükkan ve pazar yerlerinde alışverişlerin arttığı gözlenirken, vatandaşlar ramazan ayı için son alışverişlerini yapmak için dükkanlara akın etti.