HABER

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Özbekistan’da ramazan hazırlıkları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Ülke genelindeki 2 binden fazla cami teravih namazları için hazır hale getirildi - Ülkedeki bin 220 camide Kur'an-ı Kerim'in hatmi için 2 bin 45 hafız görevlendirildi - Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ramazan ayının en iyi şekilde geçmesi için gereken tedbirlerin alınmasını istedi - Müslümanlar Dini İdaresi, “Aylar Sultanı Ramazan” konulu kompozisyon yarışması düzenledi

BAHTİYAR ABDULKERİMOV - Özbekistan'da huzur ve bereket ayı ramazanın son hazırlıkları tamamlandı.

Ülke genelinde 2 binden fazla caminin bulunduğu Özbekistan'daki tüm camiler ramazan için hazır hale getirilirken, ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim’in hatmedileceği camilerde hafızlar görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle ramazan ayının en iyi şekilde geçmesinin sağlanması için gereken tedbirlerin alınmasını istedi. Kararnamede, bu kutsal ayda muhtaçların desteklenmesi, aileler ve mahallelerde huzur ve saygı ortamının pekiştirilmesi ve mezarlıkların temizlenmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi talep edildi.

Ramazan öncesinde ülkedeki tüm yerleşim alanlarında ve şehirlerde temizlik ve çevre düzenlemeleri yapılırken, camiler de teravih namazları için hazır hale getirildi.

Güzelleştirme çalışmaları kapsamında cami bahçelerine çiçekler dikildi.

Taşkent'teki dükkan ve pazar yerlerinde alışverişlerin arttığı gözlenirken, vatandaşlar ramazan ayı için son alışverişlerini yapmak için dükkanlara akın etti.

- Özbekistan’daki bin 220 camide Kur'an-ı Kerim hatmedilecek

AA muhabirinin Müslümanlar Dini İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelindeki 2 bine yakın cami teravih namazları için hazır hale getirildi.

Yetkililer, ramazan boyunca ülke genelindeki bin 220 camide Kur'an-ı Kerim'in hatmedileceğini kaydederken bunun için 2 bin 45 hafızın görevlendirildiğini ifade etti. Yetkililere göre, bazı Özbek hafızlar da gelen talep üzerine ramazan boyunca teravih namazlarında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için Rusya, Ukrayna, ABD ve diğer ülkelerde görevlendirildi.

Öte yandan Müslümanlar Dini İdaresi “Ayların Sultanı Ramazan” konulu kompozisyon yarışması düzenledi. Ramazan ayı boyunca devam edecek yarışmada dereceye gireceklere bilgisayar ve diğer hediyeler verilecek.

İdare bünyesinde vatandaşların kutsal ayla ilgili sorularını yanıtlamak için çağrı merkezi kurulurken, merkez vatandaşlara 24 saat boyunca hizmet verecek.

Özbekistan'da yaklaşık 16 saat oruç tutulacak.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Antik Kent'te tekstil sanatları sergisiAntik Kent'te tekstil sanatları sergisi
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlıyorAyder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huzur ve Bereket Ayı Ramazan Özbekistan Özbekistan'da ramazan hazırlıkları Ramazan

En Çok Okunan Haberler

MHP’den nafaka teklifi!

MHP’den nafaka teklifi!

ABD'den AA ofisine saldırı hakkında açıklama

ABD'den AA ofisine saldırı hakkında açıklama

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Sancaktepe'deki berberde rehine krizi!

Berberde rehine krizi!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.