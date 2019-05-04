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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazan paketlerinde "son kullanma tarihi" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal: - "Özellikle ramazan paketi hazırlayan bazı kişilerin, firmalardan son tüketim tarihi geçmiş ürünleri çok düşük fiyata alarak, bu ürünleri söz konusu paketlere koyduğu ya da koyacağı yönünde çeşitli ihbarlar almaktayız, hayırseverler ve tüketiciler dikkatli olmalı"

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, ramazan alışverişlerinde bilinçli olunması gerektiğini belirterek, "Özellikle ramazan paketi hazırlayan bazı kişilerin, firmalardan son tüketim tarihi geçmiş ürünleri çok düşük fiyata alarak, bu ürünleri söz konusu paketlere koyduğu ya da koyacağı yönünde çeşitli ihbarlar almaktayız, hayırseverler ve tüketiciler dikkatli olmalı." dedi.

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin ramazan alışverişlerinde dikkat etmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alınacak her ürün ve gıdanın ilk üretim ve son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrolünün yapılmasının gerektiğini vurgulayan Koçal, "Son kullanma tarihi geçen ürünleri almayın, diğer vatandaşlarımızın almasının da önüne geçmek için yetkilileri uyarın ve raftan kaldırtın, tepki alırsanız ALO 174 gıda hattını arayarak gerekli şikayette bulunun." diye konuştu.

- Alışverişe listesiz çıkmayın

Koçal, gıda alışverişine listeyle çıkılmasını önererek şunları söyledi:

"Hangi üründen ne kadar alacağınızı ve en uygun fiyatın nerelerde olduğunu araştırın, listeyle alışverişe çıkarsanız, oruçluyken gereğinden fazla alışveriş yapmaz ve bütçenize fazla yük binmesinin önüne geçmiş olursunuz. Haftalık alacağınız ürünlerde son kullanma tarihlerinin süresine dikkat edilmelidir. Örneğin on günde tüketilecek bir ürünün alım tarihinde son kullanma tarihinin bitimine beş gün var ise alınmamalıdır."

Koçal, etiketlerde tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ve ayırıcı özellikleri içermesinin mecburi olduğunu anımsattı.

- Kasada fiyat farkı varsa düşük olanı ödeyin

İndirimli ürünlerde fiyat farkının belirtilmesi gerektiğine işaret eden Koçal, şunları kaydetti:

"Bir işletmenin açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi 3 ayı geçemez. Her üründe mutlaka etiketinin olup olmadığına bakın, etiket fiyatıyla kasada ödediğiniz fiyatı kontrol edin, fiyat farkı varsa tüketici lehine olanın geçerli olduğu yasal güvenceye bağlanmıştır. Kasa ve etiket arasında fiyat farkı var ise düşük olanı ödeyin."

- "Dökme ürün" uyarısı

Koçal, ramazan alışverişlerinde bilinçli olunması gerektiğini belirterek, "Özellikle ramazan paketi hazırlayan bazı kişilerin, firmalardan son tüketim tarihi geçmiş ürünleri çok düşük fiyata alarak, bu ürünleri söz konusu paketlere koyduğu ya da koyacağı yönünde çeşitli ihbarlar almaktayız, hayırseverler ve tüketiciler dikkatli olmalı." dedi

İhbarları gerekli mercilere bildirdiklerini aktaran Koçal, şöyle devam etti:

"Özellikle gıda paketi hazırlatan hayırsever kişilerin paketlere konan ürünleri kontrol etmeleri, dökme dediğimiz sonradan torbalanmış üzerinde marka, üretim ve tüketim tarihi olmayan ürünleri pakete koydurmamaları gerekir, dikkat edilmezse hayır yapmaya çalışılırken tüketicinin sağlığıyla oynanmış olur. Ramazan paketini alan tüketicilerinse aldıkları paketleri kontrollerini yapmadan tüketime geçmemeleri kendi sağlıkları için gereklidir. Karşılaştığınız her türlü hak ihlallerinde hakkınızı arayın, unutmayın ki haklarınızı ararsanız haksızlıklar azalacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş Aziz Koçal Ramazan Tüdef

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