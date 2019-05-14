AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'da bir restoranda, ekmek kadayıfı, Antep fıstığı ve manda kaymağının birleşimiyle ortaya çıkan lezzet "yeşil bomba" ramazanda iftar sonrası yoğun ilgi görüyor.

Türk mutfağının önemli şerbetli tatlılarından ekmek kadayıfı, Afyonkarahisar'da genellikle arasına manda kaymağı ve dondurma konularak servis ediliyor. Klasik, vişneli, portakallı ve kakaolu gibi çeşitleri bulunan tatlı, kentteki bir restoranda Antep fıstıklı olarak tatlıseverlerin beğenisine sunuluyor.

İşletmenin müdürü Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır ramazan aylarında yemek ve tatlı çeşitleri için farklı konseptler hazırladıklarını söyledi.

Müşterilerinin "yeşil bomba" ismini verdiği tatlıyı da ramazan ayına özel yaptıklarını belirten Polat, kısa sürede yoğun ilgi görmesi üzerine patenti için gerekli girişimlerde bulunduklarını anlattı.

İşletmenin İstanbul ve İzmir'i Antalya'ya bağlayan kara yolunun kavşak noktasında bulunduğunu, bu sayede kent dışından da çok sayıda misafiri ağırladıklarını aktaran Polat, şöyle devam etti: