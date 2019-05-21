Yılın her cuma günü toplu zikir yapma geleneğine, 2009 yılında toplu iftarı da dahil ettiklerini anlatan Secerovic, "Mahalleliler olarak birlikte iftar yapmaya başlayalı 10 yıl kadar oluyor. İlk kez beraber iftar yaptığımızda 12 kişiydik, bugün 100'den fazlayız." ifadelerini kullandı.

Geleneği başlatan Saraybosnalı hafız Vehbija Secerovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinde zikir yapma geleneğinin nesillerdir olduğunu belirterek, "Saraybosna'ya yerleştiğimde de bu zikir geleneğini sürdürdüm. Allah bana bu camide zikir yapmayı nasip etti." dedi.

Saraybosna'nın en eski semtlerinden Bistrik'teki beş asırlık camide 10 yıldır sürdürülen mahalle iftarları, ramazan ayının her cuma günü yüzlerce Müslümanı aynı çatı altında buluşturuyor. İftarın ardından mahalle sakinleri, ardından Kur'an-ı Kerim okuyup zikir yapıyor.

LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Hacı Sinan Keçeci Camisi'nde yıllardır düzenlenen mahalle iftarı geleneği ile mahalle sakinleri ramazanın coşkusunu ve bereketini bir arada yaşıyor.

Secerovic, iftarlarla mahalle sakinlerinin yanı sıra dışarıdan gelip iftara katılanları da yakınlaştıklarını belirterek, "İbadete en yalın haliyle yaklaşmalıyız, zira din zor değil. Önemli olan insan olmak ve dua etmek." diye konuştu.

- "Huzur ve kardeşlik içinde orucumuzu açıyoruz"

Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başladığını anımsatan Secerovic, "Bu, biz Müslümanlar için çok önemli. Ramazanda Bosna Hersek, Türkiye ya da diğer bir ülkede oruç tutan, dua eden Müslüman kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu hissediyoruz." dedi.

Türkiye sevdası ile de tanınan Saraybosnalı hafız, dualarında Türkiye'yi her daim andıklarını belirterek, "15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında da camide dua ettik. Allah, inananların duaları sayesinde Türkiye'yi korudu." ifadelerini kullandı.

- "Kalbi büyük kendi küçük cami"

Mahalle iftarlarına ilk günden beri katılan 80 yaşındaki Mirza Suvalija da "İnsanlar yemek yapıp buraya getiriyor. Huzur ve kardeşlik içinde orucumuz açıyoruz." dedi.

İftara katılan Almedina Buljugiv, başka bir mahallede ikamet ediyor olmasına rağmen birlikte oruç açmanın bereketini hissetmek için buraya geldiğini belirterek, "Herkes kendi yemeğini getirip burada paylaşıyor. Kalbi büyük, kendi küçük bir cami burası." diye konuştu.