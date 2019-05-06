HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Sudan'da göstericiler orucunu meydanda açtı

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da Müslümanlar ilk orucunu açtı.

Kimi Müslümanlar sokaklarda kurulan iftar sofralarında ilk orucunu açarken, rejim karşıtı gösteriler düzenleyenler de 6 Nisan'dan bu yana gösterilerin merkezindeki ordu karargahı önünde iftar yaptı.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin çağrısıyla gösterilerini sürdüren Sudanlılar için meydanın farklı bölgelerinde kazanlarda yemekler pişirildi, yer sofraları kuruldu. Bazı eylemciler de yanlarında getirdikleri kumanyalarla orucunu açtı.

İftarın ardından topluca akşam namazı kılınırken, göstericiler karargah önündeki protesto ve nöbetlerini sürdürmeye devam etti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

