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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Suriye'de ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ili, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde ilk teravih namazı eda edildi

BAB/İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ili, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde yaşayanlar ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez ve Çobanbey'de yaşayan on binlerce kişi camilere akın etti.

Teravih namazı sonrası Suriye'de iç savaşın son bulması için dua edildi, ülkeye barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunuldu.

- İdlib'de buruk ramazan

Son haftalarda Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırları altındaki milyonlarca sivil bir ramazanı daha buruk karşılıyor.

Rejim güçleri ve destekçilerinin son 3 gündeki "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 49 sivil hayatını kaybetti.

On binlerce sivil de saldırılardan kaçarak, Türkiye sınır hattındaki kamplar bölgesine sığındı.

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Suriye’de ilk teravih namazı kılındı

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