HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Türk Kızılayı, Srebrenitsa'da iftar verdi

SREBRENİTSA (AA) - Türk Kızılayı, Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde iftar verdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta soykırıma sahne olan Srebrenitsa'da düzenlenen iftara, savaşta yakınlarını kaybeden kurbanların aileleri ve yüzlerce kişi katıldı.

İftara katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, ilk iftarını Srebrenitsa'da yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Srebrenitsa'nın özel bir yere sahip olduğunu ve burada yaşananların asla unutulmayacağını söyledi.

Türk Kızılayı temsilcisi Suat Sokollu da Bosna Hersek genelinde iftar düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, ülkedeki ilk iftarın Srebrenitsa'da düzenlenmesinin sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.

Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu Müdür Yardımcısı Elmedin Skrebo da Türk Kızılayı ile ortak çalışmalarının devam edeceğine işaret ederek, "Türk Kızılayı, ramazan faaliyetlerine Srebrenitsa'dan başlamak istedi. Bu akşam bizimle burada olan herkese teşekkürler." dedi.