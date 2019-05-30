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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Yarım asırdır damakları serinletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çocukluğunda öğrendiği meyan şerbeti yapımını eski yöntemlerle 55 yıldır sürdüren Hacı Naci Ökkeş, bölgede özellikle ramazanlarda sofraların baş köşesini süsleyen şerbetleriyle, vatandaşları serinletip, susuzluklarını gideriyor - Şerbetçi Hacı Naci Ökkeş: - "Ramazan ayında meyan şerbetine olan ilgi çok fazla, insanlar iftar sofralarına meyan şerbeti olmadan oturmuyor" - "Çocuklarıma en büyük tavsiyem, kesinlikle meyan şerbetine hile katmamaları, harama bulaşmamalarıdır"

MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da yaşayan Hacı Naci Ökkeş, 55 yıldır yaptığı lezzetli meyan şerbetiyle insanları iftar sonrası serinletiyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde tarihi sokaktaki 15 metrekare büyüklüğündeki dükkanda şerbetçilik yapan 66 yaşındaki Ökkeş, çocuk yaşta ustalarının yanında çalışarak meyan şerbeti yapımını öğrendi.

O günden bu güne yaptığı lezzetli şerbetiyle tanınır hale gelen Ökkeş, çocuklarına da meyan şerbeti yapımının püf noktalarını öğretti.

Şu an çocuklarının da desteğiyle 55 yıldır ramazan aylarında şerbet yapımını sürdüren Ökkeş'in meyan şerbeti, özellikle sıcak iklimde oruç tutan insanları serinleterek, susuzluklarını gideriyor.

Hacı Naci Ökkeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyan şerbetini dönemin en meşhur şerbetçi ustalarından öğrendiğini söyledi.

Meyan şerbetinin doğal bir içecek olduğunu belirten Ökkeş, "Meyan kökü Birecik ilçesinde yetişiyor. Buradan toplandıktan sonra Kahramanmaraş'ta dövülerek parçalanıyor. Önce yıkıyoruz. Daha sonra teknelere yayarak üzerine buz koyuyoruz. Eriyen buzla birlikte kökündeki tat, renkten meyan şerbeti meydana geliyor." diye konuştu.

- "Ramazanda ilgi çok fazla"

Ökkeş, meyan şerbetinin hassas bir içecek olduğunu ifade ederek, buzla demlendiği için sürekli soğuk kalması gerektiğini dile getirdi.

Meyan şerbetinin Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle de ramazan aylarında aranan bir tat olduğunu vurgulayan Ökkeş, şöyle devam etti:

"Meyan şerbetinin sağlık açısından bir çok faydası bulunuyor. Bölgemiz sıcak bir iklime sahip, bu nedenle ramazan aylarında insanların sıvı ihtiyacı da çok fazla oluyor. Ramazan ayında meyan şerbetine olan ilgi çok fazla, insanlar iftar sofralarına meyan şerbeti olmadan oturmuyor. Çoğunlukla iftara yakın bazen satışlarda kuyruklar oluşuyor. Farklı bir tadı lezzeti var. Bundan dolayı da bölge insanı tarafından çok seviliyor."

Ökkeş, meyan şerbeti yapımı ve lezzeti konusundaki bilgilerini çocuklarına aktardığını söyledi.

Şu anda 4 çocuğunun da kendisiyle birlikte meyan şerbeti yaptığını aktaran Ökkeş, bu konuda bütün bildiklerini çocuklarına aktardığını, onların da bu işi devam ettireceklerini bildirdi.

Ökkeş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarıma en büyük tavsiyem, kesinlikle meyan şerbetine hile katmamaları ve harama bulaşmamaları şeklindedir. Sürekli bunu söylerim onlara. Haram sahibini de yanında cehenneme götürür. Bunu özellikle onlara vasiyet ettim."

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