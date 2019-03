"Huzur ve güven olmazsa yatırım, aş, iş olmuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Doğubayazıt'ın hem hayvancılık hem de turizm anlamında müthiş bir potansiyeli var. Bu potansiyelini değerlendirmek, bu kadim, güzel ilçemizi tüm dünyaya açmak istiyoruz. Ama bunun için burada huzur ve güvenin devam etmesi lazım. Huzur ve güven olmazsa maalesef yatırım, aş, iş olmuyor." dedi.

Bakan Varank, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Varank, ardından açılış kurdelesini keserek, pazarın hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, her bölgenin, her şehrin, her ilçenin potansiyelini değerlendirerek, orada ekonomiyi yükseltmeyi ve en verimli yatırımları yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Hayırlı bir iş için Doğubayazıt'ta olduklarını belirten Varank, "Modern hayvan pazarımızın resmi açılışını yaptık, kurdelesini kestik. DAP İdaresi Başkanlığımız, buraya 3 milyondan fazla kaynak ayırdı. Bu bölgede hayvancılık çok önemli. Hayvancılık yapan Ağrılı, Doğubayazıtlı kardeşlerimiz modern hayvan pazarını kullanacak, buradan bol, bereketli, hayırlı kazançlar elde edecek." diye konuştu.